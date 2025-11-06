Украинцы с начала года заказали посылок из-за границы на 4,5 миллиарда долларов Сегодня 18:00 — Личные финансы

Украинцы с начала года заказали посылок из-за границы на 4,5 миллиарда долларов

В январе-сентябре 2025 года объемы импорта товаров, поступавших через международные посылки, могли составить 4,5 миллиарда долларов. Это больше, чем за весь 2024 год.

Об этом сообщил Национальный банк в комментарии «Экономической правде».

В Нацбанке сообщили, что стоимостные объемы импорта через посылки в 2024 году составили 3,5 миллиарда долларов, а за девять месяцев 2025 года — 4,5 миллиарда долларов.

В регуляторе объяснили, что информацию об импорте посылок предоставляет Государственная таможенная служба. Однако таможня не уточняет, какая часть этих отправлений попадает в Украину без уплаты налогов и пошлин.

В то же время в НБУ предполагают, что большинство международных отправлений импортируется именно без налогообложения.

Позиция НБУ по налогообложению посылок

В Нацбанке отметили, что поддерживают отмену действующей льготы на беспошлинный ввоз посылок. Сейчас закон позволяет не платить пошлины и НДС, если стоимость отправки не превышает 150 евро.

По словам представителей НБУ, инициатива главы налогового комитета Даниила Гетманцева по введению налогов и пошлин на международные почтовые отправления может помочь сократить отток валюты из страны. Это должно оказать положительное влияние на текущий счет платежного баланса. Кроме того, увеличение поступлений от налогов и пошлин усилит доходную часть государственного бюджета.

В то же время там добавили, что инициировать отмену льготы на международные посылки там не могут: соответствующее решение должно принять правительство и Верховная Рада.

Напомним, ранее Finance.ua уже писал , что Национальный банк поддерживает внедрение налогообложения посылок из-за границы стоимостью до 150 евро. В Нацбанке также рекомендуют дополнительно облагать налогом некритический импорт — электромобили и предметы роскоши.

Регулятор отмечал, что во время войны традиционные экономические инструменты не могут эффективно уравновешивать платежный баланс. Высокий дефицит сейчас связан с необходимостью поддерживать армию и восстанавливать страну, а также со структурными изменениями в экономике из-за войны.

Со своей стороны, генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский скептически оценил инициативу Национального банка Украины по введению налогов на посылки стоимостью до 150 евро. Смилянский отметил, что подобные шаги не будут иметь никакого эффекта на валютный рынок, а инициатива НБУ в первую очередь выгодна крупным торговым сетям, которые хотят, чтобы покупатели выбирали их товары, а не заказывали из-за границы.

