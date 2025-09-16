Какие налоги с посылок, сервисов такси и курьерских служб готовят в ВР Сегодня 09:33 — Личные финансы

Глобальное повышение налогов, в том числе НДС, вряд ли возможно. Речь же идет о внедрении отдельных решений, которые позволят улучшить администрирование.

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина

«Будут некоторые точечные решения типа имплементации DAC7. Это директива ЕС, которая касается налогообложения цифровых платформ типа Uber и Glovo. Речь идет об улучшении сбора налогов с деятельности, которая ведется через такие сервисы», — отметил он.

Кроме того, обсуждается вопрос налогообложения посылок, который поднимался в переговорах с МВФ.

Гетманцев считает, что повышение НДС в нынешних условиях нанесет ущерб экономике.

«Точно на столе сейчас нет глобального повышения ставки НДС. Объясню, почему я категорически против. Это налогообложение деструктивно в условиях такой большой доли теневой экономики. Такое повышение увеличит тень и обременит добросовестных плательщиков», — сказал нардеп.

По его словам, разговоры о возможных изменениях налоговой системы должны проходить только после сокращения масштабов теневой экономики. «Если мы считаем, что в тени 900 млрд гривен, а я думаю, в следующем году уже будет 1 трлн, то это вопрос качества администрирования», — добавил он.

Гетманцев не исключил, что в случае недостаточной поддержки со стороны интернациональных партнеров могут быть предприняты сложные меры.

«Не буду говорить категорично — нет. Если мы будем в ситуации, когда такое решение будет безальтернативным… Но перед этим должны быть использованы все другие варианты и возможности. Будем воздерживаться от повышения налогов настолько, насколько можно будет это делать», — подчеркнул он.

По его словам, даже возможное повышение налогов не решит проблему бюджетного дефицита.

«Важно понимать, что эти поступления несравнимы с теми, что нам нужны от партнеров. Мы 10 млрд долларов не соберем повышением НДС. 1% НДС стоит 50 млрд гривен в год. Это же нам надо ставку НДС повысить до 30%. Это же бессмыслица! Такого не будет», — заявил Гетманцев.

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации сообщил о планах ввести новые налоги в Украине и взыскать долги. Это позволит дополнительно получить в 2025 году около 50 млрд гривен.

Власти Украины в Меморандуме с МВФ заявили о планах принять закон о 5%-м налоге с продавцов через интернет (так называемый налог на OLX) до конца 2025 года.

