Причины, когда украинцы могут получить штраф за посылку из-за границы (мнение адвоката) — Finance.ua

Причины, когда украинцы могут получить штраф за посылку из-за границы (мнение адвоката) Сегодня 19:00 — Личные финансы

Причины, когда украинцы могут получить штраф за посылку из-за границы (мнение адвоката)

В Украине действуют определенные правила налогообложения почтовых отправлений из-за границы. И если их не придерживаться, можно получить серьезный штраф или вообще остаться без посылки.

Адвокат Адвокатского объединения «Дикси Лекс» рассказала, какое наказание может получить лицо, которое не будет их соблюдать, пишет today.ua

Елена Бирюч напомнила, что пошлина не применяется к посылкам, стоимость которых меньше 150 евро. Для других отправлений НДС составляет 20% и 10% — ввозная пошлина на сумму, превышающую данный лимит. Если нарушить это правило, указав ложную стоимость посылки, можно получить штраф.

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Таможенные органы могут запросить документы, подтверждающие стоимость товара в посылке. Поэтому лучше хранить чеки и другие бумаги, где указана цена.

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Адвокат отметила, что раньше под конфискацию подпадали только запрещенные товары, но теперь норма стала действовать и для нарушения других правил таможни.

Справка Finance.ua:

Напомним, что в марте 2025 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий ужесточение наказания за нарушение таможенных правил.

Согласно ему, если в декларации посылки указаны неправдивые наименования, количество или стоимость, то размер штрафа будет колебаться от 30 до 50% от цены товара, но возможна и конфискация.

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