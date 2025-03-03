Пошлина на посылки: сколько денег поступило в госбюджет (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пошлина на посылки: сколько денег поступило в госбюджет (инфографика)

68
Пошлина на посылки: сколько денег поступило в госбюджет (инфографика)
Пошлина на посылки: сколько денег поступило в госбюджет (инфографика)
По данным Государственной таможенной службы, 272,375 млн посылок ввезли в Украину с 2020 года. Из них только на 0,75% насчитали ввозную пошлину.
Детальной статистикой по этому поделились в Опендатабот.
Из более 272 млн посылок больше всего поступило в 2024 году — 75 млн. Это в 1,3 раза больше, чем до полномасштабного. За год отправлений увеличилось в 1,6 раза.
Пошлина на посылки: сколько денег поступило в госбюджет (инфографика)
На более чем 2 млн посылок была наложена пошлина с 2020 по 2024 год — 0,75% от общего количества. Благодаря пошлинам в госбюджет поступило 668 млн грн налогов за это время.
Читайте также
Более 185 млн грн поступило в госбюджет в прошлом году. Это на 15% больше, чем в 2023 году. В то же время, если пересчитать эту сумму по среднегодовому курсу евро, поступления в бюджет за год выросли всего на 5%. По сравнению с 2021 пошлины поступило аж на 41% больше, но колебания курса свели разницу до 2,5%.
Пошлина на посылки: сколько денег поступило в госбюджет (инфографика)
В среднем в прошлом году доплата на 1 посылку составила 351 грн (примерно 8 евро) в 2024 году. В настоящее время приобретенный на иностранных маркетплейсах товар стоимостью до 150 евро попадает в Украину без НДС (20% от цены) и пошлины (около 10%).
Также стоит отметить, что на сайте Верховной Рады зарегистрированы два законопроекта № 12 429 и № 12 430, предусматривающие отмену текущего лимита в 150 евро на безналоговые посылки и налогообложение международных посылок НДС 20%. Исключение составляет лишь отправка до 45 евро между обычными людьми.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.