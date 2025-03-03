Пошлина на посылки: сколько денег поступило в госбюджет (инфографика) — Finance.ua

Пошлина на посылки: сколько денег поступило в госбюджет (инфографика) Сегодня 11:48

Пошлина на посылки: сколько денег поступило в госбюджет (инфографика)

По данным Государственной таможенной службы, 272,375 млн посылок ввезли в Украину с 2020 года. Из них только на 0,75% насчитали ввозную пошлину.

Детальной статистикой по этому поделились в Опендатабот

Из более 272 млн посылок больше всего поступило в 2024 году — 75 млн. Это в 1,3 раза больше, чем до полномасштабного. За год отправлений увеличилось в 1,6 раза.

На более чем 2 млн посылок была наложена пошлина с 2020 по 2024 год — 0,75% от общего количества. Благодаря пошлинам в госбюджет поступило 668 млн грн налогов за это время.

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Более 185 млн грн поступило в госбюджет в прошлом году. Это на 15% больше, чем в 2023 году. В то же время, если пересчитать эту сумму по среднегодовому курсу евро, поступления в бюджет за год выросли всего на 5%. По сравнению с 2021 пошлины поступило аж на 41% больше, но колебания курса свели разницу до 2,5%.

В среднем в прошлом году доплата на 1 посылку составила 351 грн (примерно 8 евро) в 2024 году. В настоящее время приобретенный на иностранных маркетплейсах товар стоимостью до 150 евро попадает в Украину без НДС (20% от цены) и пошлины (около 10%).

Также стоит отметить, что на сайте Верховной Рады зарегистрированы два законопроекта № 12 429 № 12 430 , предусматривающие отмену текущего лимита в 150 евро на безналоговые посылки и налогообложение международных посылок НДС 20%. Исключение составляет лишь отправка до 45 евро между обычными людьми.

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