«Укрпочта» завершила автоматизацию сортировочных мощностей — Finance.ua
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«Укрпочта» завершила автоматизацию сортировочных мощностей

Фондовый рынок
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«Укрпочта» завершила автоматизацию сортировочных мощностей
«Укрпочта» завершила автоматизацию сортировочных мощностей
Укрпочта полностью завершила автоматизацию своих сортировочных мощностей. Теперь все 100% посылок в стране будут обрабатываться на роботизированных линиях, что обеспечит технологический рывок в скорости обработки и доставки отправлений.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Новые сортировочные линии позволят увеличить скорость и точность сортировки в восемь раз, поэтому получение посылок между крупными городами и областными центрами Украины станет возможным уже на следующий день после отправки», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что благодаря модернизации Укрпочта может обрабатывать до двух миллионов отправлений в сутки, а скорость обработки достигает пяти посылок в секунду.
«2025 год — год завершения самых масштабных реформ Укрпочты, и автоматизация сортировки — одна из ключевых. Сегодня мы открыли новый современный логистический центр в Запорожье, тем самым завершив автоматизацию наших сортировочных мощностей. Теперь посылки по всей стране будут доходить быстрее, а риск потери или ошибки станет минимальным», — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
Фото: Игорь Смелянский
Фото: Игорь Смелянский
Инвестиции в модернизацию составили 1 млрд гривен собственных средств. Все сортировочные центры оборудованы новейшим оборудованием и программным обеспечением украинского производства компании UIS.
Вместе с запуском автоматизированных линий Укрпочта ввела новую логистическую модель.
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«Оптимизация маршрутов между терминалами, логистическими центрами и депо позволяет сократить время доставки: сначала между областными центрами и крупными городами уже на следующий день, а впоследствии во все уголки Украины», — добавили в компании.
Полностью автоматизированные линии работают в семи ключевых хабах: Киев-Правый, Киев-Левый, Одесса, Харьков, Хмельницкий, Львов и Днепр, а также в 17 логистических центрах по Украине, где используются полуавтоматизированные линии.
В 2025 году Укрпочта планирует завершить автоматизацию сортировки писем, газет и комплектование заказов лекарственных средств, а также открыть еще один центр обработки международных отправлений.
По материалам:
Finance.ua
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