АМКУ оштрафовала «Киевводоканал» более чем на 10 млн грн — Finance.ua

АМКУ оштрафовала «Киевводоканал» более чем на 10 млн грн
24 июня 2025 года состоялось заседание Временной административной коллегии Антимонопольного комитета Украины, на котором принято 5 решений о нарушении конкурентного законодательства в действиях субъектов хозяйствования. Об этом сообщает АМКУ.
Коллегия АМКУ признала действия «Киевводоканала"по разработке и применению Правил приема сточных вод абонентов в систему канализации города Киева, нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.
За указанное нарушение компания оштрафована на 10 095 500 гривен и обязана прекратить нарушение и устранить его последствия в течение 2 месяцев с момента получения решения.
Ранее в «Киевводоканале» опровергли информацию о якобы повышении тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Что предшествовало
В сообщении отмечено, что сегодня в соцсетях и Telegram-каналах стала появляться информация о том, что «Киевводоканал» якобы поднял тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода в 4 раза.
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