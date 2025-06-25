АМКУ оштрафовала «Киевводоканал» более чем на 10 млн грн — Finance.ua
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АМКУ оштрафовала «Киевводоканал» более чем на 10 млн грн

Фондовый рынок
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АМКУ оштрафовала «Киевводоканал» более чем на 10 млн грн
АМКУ оштрафовала «Киевводоканал» более чем на 10 млн грн
24 июня 2025 года состоялось заседание Временной административной коллегии Антимонопольного комитета Украины, на котором принято 5 решений о нарушении конкурентного законодательства в действиях субъектов хозяйствования. Об этом сообщает АМКУ.
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Коллегия АМКУ признала действия «Киевводоканала"по разработке и применению Правил приема сточных вод абонентов в систему канализации города Киева, нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.
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За указанное нарушение компания оштрафована на 10 095 500 гривен и обязана прекратить нарушение и устранить его последствия в течение 2 месяцев с момента получения решения.
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Ранее в «Киевводоканале» опровергли информацию о якобы повышении тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Что предшествовало
В сообщении отмечено, что сегодня в соцсетях и Telegram-каналах стала появляться информация о том, что «Киевводоканал» якобы поднял тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода в 4 раза.
По материалам:
Finance.ua
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