В «Киевводоканале» опровергли информацию о повышении тарифов в 4 раза — Finance.ua
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В «Киевводоканале» опровергли информацию о повышении тарифов в 4 раза

Казна и Политика
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В «Киевводоканале» опровергли информацию о повышении тарифов в 4 раза
В «Киевводоканале» опровергли информацию о повышении тарифов в 4 раза
В «Киевводоканале» опровергли информацию о якобы повышении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Что предшествовало

В сообщении говорится, что сегодня в соцсетях и Telegram-каналах начала появляться информация о том, что «Киевводоканал» якобы поднял тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в 4 раза.
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В компании уверяют, что эта информация не правдива, а тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, применявшихся по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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Также в «Киевводоканале» утверждают, что несоответствия в начислениях возникли из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах.
В то же время, в биллинговой системе «Киевводоканала» начисления отражаются правильно.
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«Советуем потребителям сегодня не совершать платежных операций, пока проблема не будет исправлена», — подчеркнули в компании.
Напомним, НБУ ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Повышение возможно с 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
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