Повышение тарифов на электроэнергию повлияло на инфляцию — Finance.ua

Повышение тарифов на электроэнергию повлияло на инфляцию Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Повышение тарифов на электроэнергию повлияло на инфляцию

Повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса и населения повлияло на уровень инфляции больше, чем увеличенные акцизы на топливо.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Наиболее существенное влияние — это увеличение тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса. Тариф для населения подорожал на 64%, а для небытовых потребителей — еще больше. Акцизы на топливо не оказали существенного влияния на инфляцию. По данным Госстата, горюче-смазочные материалы подорожали на 4,8%. Хотя, конечно, этот рост имел свои вторичные эффекты, поскольку закладывался в цены на другие товары и услуги», — рассказал он.

По его словам, фундаментальные факторы, обусловленные ростом стоимости энергоносителей (в первую очередь — тарифы на электроэнергию), вторые по влиянию на инфляцию.

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Напомним, по данным Минэкономики, потребительские цены в Украине за 11 месяцев 2024 года выросли на 10,4%, а годовая инфляция составила 11,2%. Рост цены обусловлен повышенными издержками в производстве и неурожаем некоторых культур. Ускорение инфляционных процессов произошло в результате действия преимущественно внутренних факторов:

повышенные затраты (возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак, дальнейший рост затрат на энергоресурсы, дефицит квалифицированных кадров и дефицит доступных кредитных ресурсов),

неурожай некоторых сельхозкультур.

Українські Новини По материалам:

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