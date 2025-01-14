В НБУ назвали основные факторы ускорения инфляции в 2024 году и спрогнозировали на 2025 — Finance.ua

В НБУ назвали основные факторы ускорения инфляции в 2024 году и спрогнозировали на 2025 Сегодня 21:02 — Личные финансы

В НБУ назвали основные факторы ускорения инфляции в 2024 году и спрогнозировали на 2025

В декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12,0% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,4%.

Об этом сообщает Национальный банк со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Причины роста цен

Фактическая потребительская инфляция в декабре 2024 года была выше прогноза НБУ. С одной стороны, весомым двигателем роста цен и основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза оставались временные факторы, прежде всего резкое удорожание продуктов питания из-за более низких урожаев. С другой стороны, существенно усилилось и фундаментальное ценовое давление на фоне дальнейшего увеличения расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда. Определенное влияние оказали и эффекты от ослабления обменного курса гривны.

Сырые продукты питания в 2024 году подорожали на 13,2%. В декабре рост цен на сырые продукты в годовом исчислении замедлился по сравнению с ноябрем. Так, несколько медленнее росли цены на курятину и яйца на фоне расширения предложения, в частности из-за потепления. Несколько медленнее росли цены на овощи и фрукты благодаря активизации импорта. В то же время рост цен на муку, крупы и молоко ускорился под влиянием повышения стоимости сырья и производственных затрат. А снижение цен на сахар и свинину замедлилось.

Читайте также К концу 2025 года инфляция замедлится до 7%: прогноз

Базовая инфляция ускорилась до 10,7%. Удорожание обработанных продовольственных товаров по итогам года составило 14,7% г/г. Ускорение роста цен в декабре объясняется увеличением производственных затрат, в том числе закупочных цен на сырье, а также оживлением внешнего спроса. В результате высокими темпами росли цены на хлеб, мучные и кондитерские изделия, а также мясо- и молокопродукты. Также быстрее росли цены на подсолнечное масло под влиянием низких объемов переработки. Курсовые эффекты обусловили более быстрое удорожание отдельных импортных товаров, в частности чая, рыбы и морепродуктов, а также кофе и шоколада, в том числе, учитывая их ограниченное предложение на мировых рынках.

Цены на непродовольственные товары выросли на 4,1% г/г, прежде всего, под влиянием курсового фактора в предыдущие периоды. Однако цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году.

Читайте также Экономист спрогнозировала рост инфляции в Украине после завершения войны

Темпы роста стоимости услуг составили 12,5%, ускорившись в декабре по сравнению с ноябрем. Так, быстрее дорожали услуги здравоохранения, транспортные услуги, в том числе эксплуатации собственных транспортных средств, услуги связи, отдыха и культуры, ресторанов и гостиниц, личного ухода, страхования и финансовые услуги.

Административно регулируемые цены выросли на 16,3%. В декабре 2024 года быстрее дорожали табачные изделия, вероятно из-за того, что производители и импортеры заранее поднимали цены, учитывая ожидаемое повышение акцизов в 2025 году. Росли и цены на отдельную алкогольную продукцию в результате увеличения с декабря ставки акцизного налога для промежуточных алкогольных продуктов и размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен для винодельческой продукции. На динамику цен на подакцизную продукцию влияли также курсовые эффекты и меры по борьбе с теневым предложением. Ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. В то же время, мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию.

Читайте также Глава НБУ спрогнозировал, когда инфляция замедлится

Темпы роста цен на горючее составили 4,8%. В декабре рост цен на горючее умеренно ускорился по сравнению с ноябрем. Помимо стоимости сырья и динамики обменного курса цены на топливо определяли налоговые и законодательные изменения, а также активизация импорта топлива для накопления запасов перед очередным повышением акцизов с 1 января 2025 года.

Инфляция в 2025 году

В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния как временных факторов, в частности эффектов более низких урожаев, так и фундаментальных, в частности давления со стороны расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда, а также эффектов от ослабления обменного курса гривны.

В то же время, НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет направляться к цели НБУ — 5% на горизонте политики. Снижению инфляции будут способствовать, в частности, меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка, а также более высокие урожаи, улучшение ситуации в энергетике, снижение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.