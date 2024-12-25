Экономист спрогнозировала рост инфляции в Украине после завершения войны — Finance.ua

Экономист спрогнозировала рост инфляции в Украине после завершения войны Сегодня 08:19 — Казна и Политика

Экономист спрогнозировала рост инфляции в Украине после завершения войны

Инфляция в Украине, вероятно, увеличится после завершения войны, поскольку быстрое экономическое восстановление после кризисных явлений обычно сопровождается инфляционными процессами.

Об этом заявила Людмила Черенько, доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований в эфире телеканала «Киев».

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Черенько объяснила, что важна будет мера этого роста. По ее словам, до 20% инфляции — это контролируемая инфляция.

«Быстрый экономический рост после серьезных кризисных явлений всегда сопровождается инфляцией. Другое дело — насколько этот рост будет контролируем и в каких пределах будет инфляция. Если инфляция будет в контролируемых пределах, то, когда речь идет о стремительном экономическом росте после резкого падения, уровень инфляции до 20% можно считать контролируемым. Это пределы, которые более-менее нормальные», — отметила эксперт.

Помощь партнеров

Она также подчеркнула, что сейчас значительная часть социальных расходов в Украине покрывается за счет помощи международных партнеров.

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Также Черенько отметила, что многие инвесторы проявляют интерес к Украине, ожидая стабильности на военном фронте.

Напомним, по словам старшего экономиста ЦЭС Владимира Ланды, в 2024 году средняя зарплата украинцев выросла на 4 тысячи гривен или 22,3%, достигнув 21 946 грн. Однако значительную часть прироста, а именно 9,7%, съедает инфляция.

В ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом исчислении. Ожидается, что инфляция замедлится в 2025 году и в дальнейшем будет направляться к цели 5%.

УНН По материалам:

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