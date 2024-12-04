В Минэкономики назвали ожидания роста ВВП Украины и инфляции в 2024 году — Finance.ua

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В Минэкономики назвали ожидания роста ВВП Украины и инфляции в 2024 году

Казна и Политика
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В Минэкономики назвали ожидания роста ВВП Украины и инфляции в 2024 году
В Минэкономики назвали ожидания роста ВВП Украины и инфляции в 2024 году
Министерство экономики Украины, которое в середине года снизило прогноз роста экономики с 4,6% до 3,5%, улучшило его до 3,9%, сообщила представитель министерства Валерия Войтенко в дискуссии, организованной Центром экономической стратегии в Киеве.
«В ноябре мы пересмотрели ожидания на 2024 год. Мы повысили (прогноз) рост ВВП до 3,9% и инфляцию до 9,5%. Но на 2025 год ключевые цифры, учитывая, что ключевые прогнозные предположения и тенденции не изменились, остались те же, что были в июньском прогнозе: рост ВВП 2,7% и инфляция 9,5%», — передает ее слова корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».
Она объяснила, что прогноз, хуже, чем у других экономистов, объясняется большей консервативностью, необходимой при подготовке бюджета, а также наличием снижающих рисков: военной ситуации, риска возможного сокращения поддержки со стороны партнеров.
По словам Войтенко, ключевыми факторами, влияющими на динамику ВВП, остаются потребительский спрос, миграция, финансовая помощь и экспорт.
В середине ноября Минэкономики оценило рост ВВП Украины в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года в 1,3%, что хуже сентябрьских 3,8%, но лучше августовского и июльского показателей 0,3% и 1,1%.
Таким образом, за январь-октябрь 2024 года рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Минэкономики оценивает на уровне 4,2%, тогда как по итогам девяти месяцев 2024 года он составил 4,5%, восьми — 3,9%. семи — 4%.
По данным Госстата, в годовом исчислении инфляция по итогам октября-2024 выросла до 9,7% с 8,6% по итогам сентября, 7,5% по итогам августа и 5,4% по итогам июля.
Нацбанк Украины в конце октября повысил прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4%, а на 2025 год — с 4,1% до 4,3%. В то же время НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5% до 9,7% и на 2025 год с 6,6% до 6,9%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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