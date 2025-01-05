К концу 2025 года инфляция замедлится до 7%: прогноз — Finance.ua

К концу 2025 года инфляция замедлится до 7%: прогноз Сегодня 21:14 — Казна и Политика

К концу 2025 года инфляция замедлится до 7%: прогноз

Национальный банк Украины работает над обеспечением стабильности валютного рынка, используя имеющиеся инструменты, в частности международные резервы. Это должно стать одним из важнейших факторов в снижении инфляционного давления.

Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время эфира телеканала «Интер».

Какая будет инфляция

Текущий прогноз НБУ предусматривает, что инфляция достигнет пика весной 2025 года, после чего начнет снижаться.

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К концу 2025 года ожидается, что инфляция замедлится до 7%, а в 2026 году — к цели Национального банка 5%.

Факторы, способствующие снижению инфляции

Улучшение урожайности. Ожидается лучше урожай сельскохозяйственных культур, поскольку неблагоприятные погодные условия редко повторяются два года подряд.

Снижение себестоимости продукции. Уменьшится давление на цены со стороны себестоимости продукции, связанное с оплатой труда и затратами предприятий на энергоавтономность.

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Стабильность валютного рынка. НБУ закладывает в прогноз сохранение устойчивости валютного рынка и меры по процентной политике, направленные на снижение инфляции.

Напомним, по словам банкиров, банки не рискнут дальше снижать ставки по вкладам, если инфляция не замедлится.

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