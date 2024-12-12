Глава НБУ спрогнозировал, когда инфляция замедлится — Finance.ua

Глава НБУ спрогнозировал, когда инфляция замедлится Сегодня 16:15 — Личные финансы

Глава НБУ спрогнозировал, когда инфляция замедлится

В ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом исчислении. В последующие месяцы инфляция в годовом исчислении, вероятно, продолжит расти. Ожидается, что инфляция замедлится в 2025 году и в дальнейшем будет направляться к цели 5%.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный во время пресс-брифинга, посвященного решениям по монетарной политике.

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По его словам, инфляция будет расти из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольствия, существенных бюджетных расходов, значительных темпов увеличения зарплат и более высокого энергодефицита во время отопительного сезона.

«Однако в дальнейшем инфляция должна замедлиться на фоне постепенного улучшения ситуации в энергосекторе и наращивания урожаев», — прогнозирует глава НБУ.

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Этому также будут способствовать меры монетарной политики НБУ и ожидаемое ослабление внешнего ценового давления.

Напомним, 12 декабря правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых. В целях сохранения устойчивости валютного рынка, недопущения разбалансирования ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели Правления НБУ решило повысить учетную ставку на 0,5 п. п. до 13,5%.

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