Когда в Украине возрастут тарифы на коммуналку: прогноз НБУ — Finance.ua

Когда в Украине возрастут тарифы на коммуналку: прогноз НБУ Сегодня 08:02

Когда в Украине возрастут тарифы на коммуналку: прогноз НБУ

НБУ ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и горячее водоснабжение пересматриваться не будут. Повышение возможно с 2026 года.

Об этом свидетельствует « Инфляционный отчет » Национального банка (январь 2025 года).

В отчете отмечается, что сдерживающим фактором для административной инфляции и в дальнейшем будет мораторий на повышение тарифов для населения на отдельные услуги ЖКХ, что в соответствии с предположениями прогноза будет ограничивать рост административных цен в 2025 году.

В то же время, ожидается, что постепенное приведение энергетических тарифов до рыночных уровней станет весомым проинфляционным фактором в последующие годы.

В Нацбаанке предполагают постепенное повышение акцизов и тарифов ЖКХ, однако сроки и параметры корректировки находятся в сфере неопределенности и это, соответственно, риск для прогноза инфляции.

«Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и поставка горячей воды) в течение 2025 года. Однако сложное положение в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующие годы», — говорится в отчете.

Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

Специалисты Нацбанка отмечают, что неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является особым риском для прогноза инфляции.

«Значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения», — говорится в сообщении.

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С другой стороны, более продолжительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням приведет к более низким показателям инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое положение государственных энергокомпаний. Это будет создавать дополнительные риски для инвестиционного потенциала отрасли, усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос на 63,6% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что до конца отопительного сезона в 2025 году тарифы на коммуналку в Украине не будут меняться.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в декабре 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 18,9%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.

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