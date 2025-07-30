На Киевщине чиновники присвоили государственную землю более чем на 22 миллиона гривен — Finance.ua
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На Киевщине чиновники присвоили государственную землю более чем на 22 миллиона гривен

Криминал
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На Киевщине чиновники присвоили государственную землю более чем на 22 миллиона гривен
На Киевщине чиновники присвоили государственную землю более чем на 22 миллиона гривен, Фото: gp.gov.ua
В Киевской области чиновников разоблачили на схеме завладения государственной землей в селе Дмитровка стоимостью более 22 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, директор госпредприятия «ДГ „Дмитровка“ Института садоводства НААН Украины» организовал передачу почти 18 гектаров земли подконтрольной фирме на основании поддельного акта приема-передачи. Никакого решения сессии сельсовета, на которое ссылались в документе, в действительности не существовало.
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Чтобы провести регистрационные действия, организаторы схемы привлекли госрегистратора из Днепропетровской области. За денежное вознаграждение он передал доступ в государственный реестр, а внесение недостоверных данных выполнило другое лицо. При этом процедуру провели без участия представителей фирмы, на которую переоформляли землю.
Таким образом, земельный участок стоимостью более 22,8 млн грн был выведен из государственной собственности.
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В ходе следствия Министерство юстиции Украины аннулировало регистрационное решение, которым было оформлено право собственности за ООО. Трем фигурантам дела прокуроры сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных сетей, совершенные во время действия военного положения, директору госпредприятия вручено уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее за собой тяжкие последствия).
Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым мер пресечения.
По материалам:
Finance.ua
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