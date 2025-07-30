Из-за завышенных тарифов на свет «Киевпасстранс» переплатил более 11 миллионов — Finance.ua

Из-за завышенных тарифов на свет «Киевпасстранс» переплатил более 11 миллионов Сегодня 05:37 — Криминал

Правоохранители разоблачили схему завладения средствами коммунального предприятия «Киевпасстранс». По данным следствия, речь идет о переплате более чем 11,5 млн гривен.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что следователи разоблачили схему завладения средствами коммунального предприятия. К организации преступления причастен директор подрядной фирмы, поставлявшей электроэнергию.

По данным следствия, между КП «Киевпасстранс» и победителем открытых торгов был заключен договор на поставку электроэнергии, а впоследствии дополнительные соглашения, предусматривавшие изменение оплаты в случае колебаний тарифов. Впрочем, когда цены на электроэнергию снизились, поставщик не уведомил об этом заказчика и продолжал выставлять счета по завышенным ценам.

Как показали результаты экспертиз, в результате таких действий коммунальное предприятие переплатило более 11,5 миллиона гривен бюджетных средств.

Директору фирмы объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

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Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В рамках этого же уголовного производства ранее уведомили о подозрении бывшую служащую КП «Киевпасстранс», которая, по данным следствия, допустила служебную халатность и не проконтролировала корректировку стоимости поставки (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

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