Регистрация фиктивных хозяйств: в Одессе будут судить директора аграрных компаний — Finance.ua
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Регистрация фиктивных хозяйств: в Одессе будут судить директора аграрных компаний

Криминал
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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили ранее судимого жителя Рени, который подал документы для проведения государственной регистрации юридического лица с заведомо ложными сведениями, пишет БЭБ.
36-летний мужчина зарегистрировал на себя две компании в разных областях Украины. Они специализируются на оптовой торговле зерном, семечками и кормами для животных.
В ходе расследования правоохранители выяснили, что реквизиты предприятий использовали для минимизации налоговой нагрузки. Через аграрные компании происходила конвертация безналичных средств в наличные деньги для предприятий реального сектора экономики.
В свою очередь, фигурант уголовного производства не выполнял на предприятии никаких функций, все документы составлялись и подписывались другими лицами, материалы в отношении которых расследуются в отдельных уголовных производствах.
Мужчине объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 205−1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 8 тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.
По материалам:
Finance.ua
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