Регистрация фиктивных хозяйств: в Одессе будут судить директора аграрных компаний — Finance.ua

Регистрация фиктивных хозяйств: в Одессе будут судить директора аграрных компаний 24.07.2025, 17:24 — Криминал

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили ранее судимого жителя Рени, который подал документы для проведения государственной регистрации юридического лица с заведомо ложными сведениями, пишет БЭБ

36-летний мужчина зарегистрировал на себя две компании в разных областях Украины. Они специализируются на оптовой торговле зерном, семечками и кормами для животных.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что реквизиты предприятий использовали для минимизации налоговой нагрузки. Через аграрные компании происходила конвертация безналичных средств в наличные деньги для предприятий реального сектора экономики.

В свою очередь, фигурант уголовного производства не выполнял на предприятии никаких функций, все документы составлялись и подписывались другими лицами, материалы в отношении которых расследуются в отдельных уголовных производствах.

Мужчине объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 205−1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 8 тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

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