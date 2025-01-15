Еще одна категория населения может получить льготы на оплату коммуналки — Finance.ua

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Еще одна категория населения может получить льготы на оплату коммуналки

Личные финансы
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Еще одна категория населения может получить льготы на оплату коммуналки
Еще одна категория населения может получить льготы на оплату коммуналки
В Украине скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить семьи льготников, оказавшихся в плену или считающихся пропавшими без вести. Соответствующие нововведения в конце 2024 г. ввело правительство.
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
Отмечается, что Кабмином были урегулированы вопросы предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, если льготник, информация о котором есть в Реестре лиц, имеющих право на льготы, попал в плен к россиянам или его признали пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
Изменения заключаются в том, что теперь можно переназначить выплаты другому представителю семьи. Так, пособие, которым ранее пользовался льготник, выплачивается по обращению одного из членов его семьи, фактически проживающего в жилом помещении, по адресу которого предоставляются льготы.
Выплату оформят после того, как человек предоставит ряд документов, а именно:
  • заявление (в произвольной форме);
  • выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны.
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Документы подаются:
  • лично — гражданин приходит в сервисный центр ПФУ, к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • онлайн — на портале электронных услуг ПФУ;
  • почтой — в адрес органа ПФУ.
Средства будут перечислены со следующего месяца после того, как кто-то из семьи льготника обратится за переоформлением выплаты. Деньги поступят на его банковскую карту.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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