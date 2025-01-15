Еще одна категория населения может получить льготы на оплату коммуналки — Finance.ua

Еще одна категория населения может получить льготы на оплату коммуналки Сегодня 10:34 — Личные финансы

Еще одна категория населения может получить льготы на оплату коммуналки

В Украине скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить семьи льготников, оказавшихся в плену или считающихся пропавшими без вести. Соответствующие нововведения в конце 2024 г. ввело правительство.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что Кабмином были урегулированы вопросы предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, если льготник, информация о котором есть в Реестре лиц, имеющих право на льготы, попал в плен к россиянам или его признали пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Изменения заключаются в том, что теперь можно переназначить выплаты другому представителю семьи. Так, пособие, которым ранее пользовался льготник, выплачивается по обращению одного из членов его семьи, фактически проживающего в жилом помещении, по адресу которого предоставляются льготы.

Выплату оформят после того, как человек предоставит ряд документов, а именно:

заявление (в произвольной форме);

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Документы подаются:

лично — гражданин приходит в сервисный центр ПФУ, к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

онлайн — на портале электронных услуг ПФУ;

почтой — в адрес органа ПФУ.

Средства будут перечислены со следующего месяца после того, как кто-то из семьи льготника обратится за переоформлением выплаты. Деньги поступят на его банковскую карту.

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