Украинцы, прошедшие плен, будут иметь право на отсрочку от мобилизации, — Зеленский подписал закон — Finance.ua
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Украинцы, прошедшие плен, будут иметь право на отсрочку от мобилизации, — Зеленский подписал закон

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Украинцы, прошедшие плен, будут иметь право на отсрочку от мобилизации, — Зеленский подписал закон
Украинцы, прошедшие плен, будут иметь право на отсрочку от мобилизации, — Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, дающий право на отсрочку от мобилизации гражданским, прошедшим плен.
Соответствующая информация содержится в карточке закона № 12 104 на сайте парламента.
Верховная Рада направила принятый законопроект на подпись президенту 20 ноября. 31 декабря глава государства вернул закон с подписью.
Напомним, 20 ноября народный депутат Украины Ярослав Железняк информировал, что Верховная Рада Украины проголосовала за предоставление права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации гражданским, находившимся в российском плену.
Он уточнял, что парламент проголосовал в целом за законопроект с регистрационным номером 12 104 об устранении правовой неопределенности по поводу предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. За закон проголосовали 304 народных депутата Украины.
Этот закон предоставляет право на отсрочку от службы в Вооруженных Силах для близких родственников пропавших без вести, а также гражданским, которые находились в плену.
20 ноября Верховная Рада также проголосовала за законопроект об увольнении с военной службы лиц, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.
По материалам:
УНІАН
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