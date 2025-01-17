Правительство утвердило изменения в тарифе на электроэнергию для одной категории населения — Finance.ua

Правительство утвердило изменения в тарифе на электроэнергию для одной категории населения Сегодня 16:02 — Личные финансы

Правительство утвердило изменения в тарифе на электроэнергию для одной категории населения

Кабинет Министров принял важное решение в сфере энергетики.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство на заседании 17 января утвердило изменения в тарифе на электроэнергию для владельцев электроотопительных установок.

Он напомнил, что на время отопительного сезона в Украине действует тариф на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн за кВт/ч. Льготный тариф — 2,64 грн — действует для тех, кто использует электроотопительные установки, а именно кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц.

«Однако есть много людей, потребляющих больше этого лимита и вынужденных платить по полному тарифу. Поэтому принимаем постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО», — заявил Шмыгаль.

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Теперь потребители будут платить по полному тарифу только за объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи кВт/ч. Остальную потребленную электроэнергию оплатят по тарифу 2,64 грн.

«Это решение является частью комплексной поддержки украинцев, которую мы вводим этой зимой и которая продолжится после ее завершения», — добавил премьер.

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По его словам, 10,5 млрд грн финансирование уже предоставили физическим лицам и бизнесу для установки энергооборудования, которое делает каждый дом и каждое предприятие более автономным и энергоустойчивым. Благодаря этому финансированию в энергосистему будет добавлено 470 МВт мощности.

8,2 млн человек уже получили помощь в размере тысячи гривен по программе «Зимова єПідтримка». Количество заявок через «Дія» превысило 10 миллионов.

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