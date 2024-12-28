Тариф на свет для населения: когда и на сколько возрастет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Тариф на свет для населения: когда и на сколько возрастет

Энергетика
60
Тариф на свет для населения: когда и на сколько возрастет
Тариф на свет для населения: когда и на сколько возрастет
В Украине с июня следующего года могут повысить тариф на электроэнергию для населения до ориентировочно 6,64 грн/кВт-ч. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
Читайте также
«На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн», — сказал Попенко.
По его словам, в ближайшие два-три года прогнозируется дальнейший рост цен. Так, стоимость может достичь уровня 9 грн/кВт-ч. Эксперт также пояснил, что изменения обусловлены необходимостью отвечать требованиям Международного валютного фонда.
Читайте также
«Есть требование МВФ, согласно которому мы должны тарифы для населения выровнять с существующими на рынке тарифами. На сегодня стоимость электроэнергии на рынке превышает уже 9 гривен. Если поднимут тарифы для ОСРов (Операторов системы распределения. — Ред.) и ОСП (Оператор системы передачи. — Ред.), то тарифы будут уже даже 10 гривен. И мы взяли на себя обязательство выравнивать рыночные цены на электроэнергию и на газ», — добавил Попенко.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.