Тариф на свет для населения: когда и на сколько возрастет — Finance.ua

Тариф на свет для населения: когда и на сколько возрастет Сегодня 16:03 — Энергетика

Тариф на свет для населения: когда и на сколько возрастет

В Украине с июня следующего года могут повысить тариф на электроэнергию для населения до ориентировочно 6,64 грн/кВт-ч. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

Читайте также В Украине построят мощную ветряную станцию

«На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн», — сказал Попенко.

По его словам, в ближайшие два-три года прогнозируется дальнейший рост цен. Так, стоимость может достичь уровня 9 грн/кВт-ч. Эксперт также пояснил, что изменения обусловлены необходимостью отвечать требованиям Международного валютного фонда.

Читайте также Импорт сжиженного газа в Украину снизился более чем на 40%

«Есть требование МВФ, согласно которому мы должны тарифы для населения выровнять с существующими на рынке тарифами. На сегодня стоимость электроэнергии на рынке превышает уже 9 гривен. Если поднимут тарифы для ОСРов (Операторов системы распределения. — Ред.) и ОСП (Оператор системы передачи. — Ред.), то тарифы будут уже даже 10 гривен. И мы взяли на себя обязательство выравнивать рыночные цены на электроэнергию и на газ», — добавил Попенко.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.