Импорт сжиженного газа в Украину снизился более чем на 40% — Finance.ua

Импорт сжиженного газа в Украину снизился более чем на 40% Сегодня 09:33 — Энергетика

На прошлой неделе, со 2 по 8 декабря, импорт сжиженного газа в Украину сократился на 41% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув всего 10,1 тыс. тонн. Это один из самых низких показателей в 2024 году.

Об этом пишет издание Enkorr, ссылаясь на данные Консалтинговой группы «А-95».

Согласно сообщению, сокращение объемов почти не повлияло на рынок, поскольку спрос оставался низким, а запасы газа — достаточными.

Однако больше всего пострадали поставки через реку Дунай, которые снизились в 3,7 раза. Это связано с ожиданиями снижения цен от алжирской компании Sonatrach в декабре. Ожидается, что на этой или следующей неделе в Украину поступит около 7,8 тыс. тонн газа.

Автомобильный импорт сократился на 16%, до 6 тыс. тонн, в то время как железнодорожные поставки выросли на 35%, до 1,7 тыс. тонн. Однако с середины октября по середину ноября общий объем автомобильных партий постоянно снижался из-за более дешевых предложений на южных терминалах.

В ноябре автопартии сжиженного газа снизились на 29%, до 24,5 тыс. тонн, достигнув самого низкого уровня с мая 2022 года.

Основными поставщиками сжиженного газа были Польша и Литва, отправившие по 2,5 тыс. тонн каждая. Однако объемы этих стран сократились на 11% и 5% соответственно. Поставки из Румынии и Латвии уменьшились на 42%, до 0,8 тыс. тонн и 0,2 тыс. тонн.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.