Импорт сжиженного газа в Украину снизился более чем на 40% — Finance.ua
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Импорт сжиженного газа в Украину снизился более чем на 40%

Энергетика
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На прошлой неделе, со 2 по 8 декабря, импорт сжиженного газа в Украину сократился на 41% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув всего 10,1 тыс. тонн. Это один из самых низких показателей в 2024 году.
Об этом пишет издание Enkorr, ссылаясь на данные Консалтинговой группы «А-95».
Согласно сообщению, сокращение объемов почти не повлияло на рынок, поскольку спрос оставался низким, а запасы газа — достаточными.
Однако больше всего пострадали поставки через реку Дунай, которые снизились в 3,7 раза. Это связано с ожиданиями снижения цен от алжирской компании Sonatrach в декабре. Ожидается, что на этой или следующей неделе в Украину поступит около 7,8 тыс. тонн газа.
Автомобильный импорт сократился на 16%, до 6 тыс. тонн, в то время как железнодорожные поставки выросли на 35%, до 1,7 тыс. тонн. Однако с середины октября по середину ноября общий объем автомобильных партий постоянно снижался из-за более дешевых предложений на южных терминалах.
В ноябре автопартии сжиженного газа снизились на 29%, до 24,5 тыс. тонн, достигнув самого низкого уровня с мая 2022 года.
Основными поставщиками сжиженного газа были Польша и Литва, отправившие по 2,5 тыс. тонн каждая. Однако объемы этих стран сократились на 11% и 5% соответственно. Поставки из Румынии и Латвии уменьшились на 42%, до 0,8 тыс. тонн и 0,2 тыс. тонн.
По материалам:
Діло
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