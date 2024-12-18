В Украине построят мощную ветряную станцию — Finance.ua

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В Украине построят мощную ветряную станцию

Энергетика
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В Украине построят мощную ветряную станцию
В Украине построят мощную ветряную станцию
Компания Elementum Energy построит новую ветряную электростанцию ​​мощностью 200 мегаватт. Ее планируют разместить на западе Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukraine Business News. Проект реализуют на стыке Львовской, Тернопольской и Ровенской областей.

Что известно о новой ВЭС

Как сообщает издание, Elementum Energy является крупнейшим производителем альтернативной энергии в Украине. Новый проект предусматривает строительство ветроэлектростанции на стыке Львовской, Тернопольской и Ровенской областей с общим объемом инвестиций более 300 миллионов евро.
Ожидается, что станция будет ежегодно производить около 700 гигаватт-часов электроэнергии, чего хватит для обеспечения потребностей почти 600 000 украинцев. Строительство должно начаться уже в этом году.
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По данным портала, в 2022—2024 годах в Украине было введено в эксплуатацию более 860 мегаватт новых мощностей в сфере возобновляемой энергетики. В частности, в начале этого года в Закарпатье заработала ветроэлектростанция, которая уже произвела один миллион киловатт-часов электроэнергии.
Также продолжается строительство ветропарка на Волыни, который будет включать более 20 ветровых установок, а на Хмельнитчине подходит к концу возведение одной из двух ветроэлектростанций мощностью 2 мегаватта.
По материалам:
Телеканал 24
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