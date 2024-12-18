В Украине построят мощную ветряную станцию — Finance.ua

В Украине построят мощную ветряную станцию
Компания Elementum Energy построит новую ветряную электростанцию мощностью 200 мегаватт. Ее планируют разместить на западе Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukraine Business News. Проект реализуют на стыке Львовской, Тернопольской и Ровенской областей.
Что известно о новой ВЭС
Как сообщает издание, Elementum Energy является крупнейшим производителем альтернативной энергии в Украине. Новый проект предусматривает строительство ветроэлектростанции на стыке Львовской, Тернопольской и Ровенской областей с общим объемом инвестиций более 300 миллионов евро.
Ожидается, что станция будет ежегодно производить около 700 гигаватт-часов электроэнергии, чего хватит для обеспечения потребностей почти 600 000 украинцев. Строительство должно начаться уже в этом году.
По данным портала, в 2022—2024 годах в Украине было введено в эксплуатацию более 860 мегаватт новых мощностей в сфере возобновляемой энергетики. В частности, в начале этого года в Закарпатье заработала ветроэлектростанция, которая уже произвела один миллион киловатт-часов электроэнергии.
Также продолжается строительство ветропарка на Волыни, который будет включать более 20 ветровых установок, а на Хмельнитчине подходит к концу возведение одной из двух ветроэлектростанций мощностью 2 мегаватта.
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