В Украине построят мощную ветряную станцию — Finance.ua

В Украине построят мощную ветряную станцию Сегодня 07:42 — Энергетика

В Украине построят мощную ветряную станцию

Компания Elementum Energy построит новую ветряную электростанцию ​​мощностью 200 мегаватт. Ее планируют разместить на западе Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukraine Business News . Проект реализуют на стыке Львовской, Тернопольской и Ровенской областей.

Что известно о новой ВЭС

Как сообщает издание, Elementum Energy является крупнейшим производителем альтернативной энергии в Украине. Новый проект предусматривает строительство ветроэлектростанции на стыке Львовской, Тернопольской и Ровенской областей с общим объемом инвестиций более 300 миллионов евро.

Ожидается, что станция будет ежегодно производить около 700 гигаватт-часов электроэнергии, чего хватит для обеспечения потребностей почти 600 000 украинцев. Строительство должно начаться уже в этом году.

По данным портала, в 2022—2024 годах в Украине было введено в эксплуатацию более 860 мегаватт новых мощностей в сфере возобновляемой энергетики. В частности, в начале этого года в Закарпатье заработала ветроэлектростанция, которая уже произвела один миллион киловатт-часов электроэнергии.

Также продолжается строительство ветропарка на Волыни, который будет включать более 20 ветровых установок, а на Хмельнитчине подходит к концу возведение одной из двух ветроэлектростанций мощностью 2 мегаватта.

Телеканал 24 По материалам:

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