Из-за атаки рф на энергетику 5 из 9 энергоблоков Украины снизили мощность — МАГАТЭ Сегодня 13:10 — Энергетика

МАГАТЭ сообщило о снижении мощности 5 из 9 действующих энергоблоков в Украине из-за утренней атаки рф. Во время атаки украинские силы сбили 81 ракету и 80 дронов.

Пять из 9 энергоблоков в Украине снизили мощность из-за утренней атаки рф на энергетику, сообщили в МАГАТЭ в пятницу.

«Сегодня 5 из 9 действующих энергоблоков Украины сократили мощность из-за возобновления атак на энергетическую инфраструктуру», — сообщили в МАГАТЭ в X.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.