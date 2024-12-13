Из-за атаки рф на энергетику 5 из 9 энергоблоков Украины снизили мощность — МАГАТЭ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за атаки рф на энергетику 5 из 9 энергоблоков Украины снизили мощность — МАГАТЭ

Энергетика
21
МАГАТЭ сообщило о снижении мощности 5 из 9 действующих энергоблоков в Украине из-за утренней атаки рф. Во время атаки украинские силы сбили 81 ракету и 80 дронов.
Пять из 9 энергоблоков в Украине снизили мощность из-за утренней атаки рф на энергетику, сообщили в МАГАТЭ в пятницу.
«Сегодня 5 из 9 действующих энергоблоков Украины сократили мощность из-за возобновления атак на энергетическую инфраструктуру», — сообщили в МАГАТЭ в X.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.