НКРЭКУ планирует изменить тарифы на воду для небытовых потребителей — Finance.ua
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НКРЭКУ планирует изменить тарифы на воду для небытовых потребителей

Личные финансы
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НКРЭКУ планирует изменить тарифы на воду для небытовых потребителей
НКРЭКУ планирует изменить тарифы на воду для небытовых потребителей
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начала пересмотр тарифов ряда водоканалов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей с 1 января 2025 года.
Соответствующее решение было одобрено на заседании регулятора 4 декабря.
Так, с 1 января предлагается установить следующие оптовые тарифы тарифы на водоотвод (за 1 кубометр без НДС):
  • КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 7,29 грн;
  • ООО «Инфокс» (Одесса) — 10,96 грн;
  • Черновцыводоканал — 11,13 грн;
  • Киевводоканал — 10,94 грн;
  • Днепроводоканал — 12,65 грн;
  • Житомирводоканал — 15,08 грн;
  • Черкассыводоканал — 12,07 грн;
  • Винницаоблводоканал — 17,93 грн;
  • Харьковводоканал — 14,66 грн.
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Тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):
  • КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 18,54 грн;
  • Львовводоканал — 22,28 грн;
  • ООО «Инфокс» (Одесса) — 25,84 грн;
  • Черновцыводоканал — 26,09 грн;
  • Киевводоканал — 22,87 грн;
  • Днепроводоканал — 26,05 грн;
  • Житомирводоканал — 29,17 грн;
  • Черкассыводоканал — 22,38 грн;
  • Винницаоблводоканал — 30,64 грн;
  • Харьковводоканал — 32,4 грн;
  • АО «Укрзализныця» — 44,05 грн.
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Тариф на централизованный водоотвод для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):
  • КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 18,32 грн;
  • Львовводоканал — 12,23 грн;
  • ООО «Инфокс» (Одесса) — 20,46 грн;
  • Черновцыводоканал — 12,8 грн;
  • Киевводоканал — 18,78 грн;
  • Днепроводоканал — 17,12 грн;
  • Житомирводоканал — 39,85 грн;
  • Черкассыводоканал — 19,52 грн;
  • Винницаоблводоканал — 18,57 грн;
  • Харьковводоканал — 16,33 грн;
  • АО «Укрзализныця» — 31,79 грн.
Отмечается, что тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для населения применяются на уровне тарифов на 24 февраля 2022 года.
По материалам:
Укрінформ
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