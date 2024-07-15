Где в Украине самый большой тариф на воду: рейтинг по городам — Finance.ua
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Где в Украине самый большой тариф на воду: рейтинг по городам

Личные финансы
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Где в Украине самый большой тариф на воду: рейтинг по городам
Где в Украине самый большой тариф на воду: рейтинг по городам
В Украине среди крупных городов наиболее доступная вода — в Днепре. Семья из трех человек на воду в среднем тратит 0,85% от средней зарплаты. В то время как в Кропивницком этот показатель вдвое выше. О том, в каких городах Украины самая дешевая вода — читайте дальше.

Где самая дорогая вода: рейтинг городов

Oboz.ua сравнил стоимость воды в областных центрах и столице. Для этого журналисты рассчитали усредненное потребление семьи из трех человек (7,2 кубометра по нормативам) и сравнили стоимость такого объема воды со средней зарплатой в городе согласно данным большого кадрового портала.

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В среднем украинцы в больших городах отдают 1,23% своей зарплаты на воду. Худшая ситуация в Кропивницком и Ивано-Франковске. Так, жители Кропивницкого в среднем отдают за воду 1,97% средней зарплаты, а в Ивано-Франковске — 1,62%. Самая доступная вода в Днепре (0,85% от средней зарплаты) и Луцке (0,92% от средней зарплаты).
Где в Украине самый большой тариф на воду: рейтинг по городам
Города со средней стоимостью воды на инфографике отмечены синим цветом. Сравнительно дорогие города — красные, а дешевые — зеленые. Также редакция Oboz.ua исследовала и заработную плату руководителей водоканалов.
Для этого издание посчитало, сколько кубометров воды за месячную зарплату может купить на своем предприятии директор водоканала.
Где в Украине самый большой тариф на воду: рейтинг по городам
«Самым богатым» оказался директор водоканала в Черкассах. Его средней зарплаты в 159,5 тысячи гривен хватит на 5,7 тысячи кубов воды. Это самая большая зарплата из всех исследованных водоканалов. При этом по степени доступности воды Черкассы в середине рейтинга.
В Ровно наименьшая зарплата директора водоканала — 17 333 грн. Этого хватит всего на 531,8 куб.
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По материалам:
Обозреватель
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