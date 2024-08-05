В Польше могут ввести дифференцированные тарифы на воду: людей хотят поощрить к экономии — Finance.ua

В Польше могут ввести дифференцированные тарифы на воду: людей хотят поощрить к экономии Сегодня 17:40 — Личные финансы

В Польше могут ввести дифференцированные тарифы на воду: людей хотят поощрить к экономии

Министерство инфраструктуры Польши работает над проектом, который поможет снизить счета за коммунальные услуги. Основная инициатива состоит в том, что первая тысяча литров воды на человека будет стоить символический злотый. Власти будут стимулировать экономить воду путем введения повышенных тарифов на воду, начиная с четвертого кубометра.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Пшемыслав Коперский в интервью Польскому радио.

Что предлагает правительство Польши

Польские власти планируют ввести новую систему платы за воду. Первый кубометр будет стоить символический злотый, второй-третий тоже будут недорогими, а за четвертый и каждый последующий придется платить больше.

«Если кто-то использует более трех кубометров на человека, нужно быть готовым к большим счетам, потому что вся система должна быть сбалансирована. Тем, кто неэкономно использует общие водные ресурсы, придется платить больше. Но люди, которые используют воду для основных нужд — а три кубических метра на человека являются стандартом, который позволяет ему комфортно функционировать — ощутят положительные экономические последствия новых правил», — сказал замминистра.

Также поляков хотят поощрить коллективно использовать водопроводную воду.

«Сейчас у нас очень хорошая вода с очень высокими показателями», — добавил чиновник.

По его словам, водопроводная вода более экологична по сравнению с бутилированной, поскольку не требует утилизации большого количества пластиковых бутылок.

Когда планируют принять решение

Соответствующий законопроект собираются подготовить и подать в Сейм до конца осени 2024 года.

Справка Finance.ua:

Управление социального страхования Польши (ZUS) опубликовало отчет, в котором представлены данные о трудоустройстве иностранцев в Польше. На польском рынке труда легально работает 1,16 миллиона иностранцев, из которых две трети — это граждане Украины. Доля иностранцев в общем количестве работающих в Польше составляет до 7%;

Согласно исследованию, по сравнению с Украиной в Польше уровень оплаты труда для сезонных работников выше. Это одна из причин, почему многие украинцы выбирают работать за рубежом.

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