В Польше могут ввести дифференцированные тарифы на воду: людей хотят поощрить к экономии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше могут ввести дифференцированные тарифы на воду: людей хотят поощрить к экономии

Личные финансы
18
В Польше могут ввести дифференцированные тарифы на воду: людей хотят поощрить к экономии
В Польше могут ввести дифференцированные тарифы на воду: людей хотят поощрить к экономии
Министерство инфраструктуры Польши работает над проектом, который поможет снизить счета за коммунальные услуги. Основная инициатива состоит в том, что первая тысяча литров воды на человека будет стоить символический злотый. Власти будут стимулировать экономить воду путем введения повышенных тарифов на воду, начиная с четвертого кубометра.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Пшемыслав Коперский в интервью Польскому радио.

Что предлагает правительство Польши

Польские власти планируют ввести новую систему платы за воду. Первый кубометр будет стоить символический злотый, второй-третий тоже будут недорогими, а за четвертый и каждый последующий придется платить больше.
«Если кто-то использует более трех кубометров на человека, нужно быть готовым к большим счетам, потому что вся система должна быть сбалансирована. Тем, кто неэкономно использует общие водные ресурсы, придется платить больше. Но люди, которые используют воду для основных нужд — а три кубических метра на человека являются стандартом, который позволяет ему комфортно функционировать — ощутят положительные экономические последствия новых правил», — сказал замминистра.
Также поляков хотят поощрить коллективно использовать водопроводную воду.
«Сейчас у нас очень хорошая вода с очень высокими показателями», — добавил чиновник.
По его словам, водопроводная вода более экологична по сравнению с бутилированной, поскольку не требует утилизации большого количества пластиковых бутылок.

Когда планируют принять решение

Соответствующий законопроект собираются подготовить и подать в Сейм до конца осени 2024 года.

Справка Finance.ua:

  • Управление социального страхования Польши (ZUS) опубликовало отчет, в котором представлены данные о трудоустройстве иностранцев в Польше. На польском рынке труда легально работает 1,16 миллиона иностранцев, из которых две трети — это граждане Украины. Доля иностранцев в общем количестве работающих в Польше составляет до 7%;
  • Согласно исследованию, по сравнению с Украиной в Польше уровень оплаты труда для сезонных работников выше. Это одна из причин, почему многие украинцы выбирают работать за рубежом.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.