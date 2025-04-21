Водоканалы просят пересмотреть тарифы: действующая цена не покрывает расходы — Finance.ua

Водоканалы просят пересмотреть тарифы: действующая цена не покрывает расходы
Украинские водоканалы заявили о необходимости пересмотра тарифов на водоснабжение, поскольку действующие цены не покрывают реальные затраты на обслуживание сетей.
По словам президента Ассоциации «Укрводоканалекология» Дмитрия Новицкого, актуальный тариф в 30 гривен за кубометр воды должен быть повышен до 60 гривен для обеспечения стабильной работы предприятий.
Для среднестатистической семьи из трех человек это может означать дополнительные расходы около 113 гривен в месяц. Новицкий также отметил, что в случае, если потребители не смогут позволить себе такое повышение, необходимо предусмотреть государственные компенсации.
Текущая ситуация ставит на повестку дня вопрос пересмотра тарифов, чтобы избежать рисков перебоев с водоснабжением и обеспечить устойчивое развитие коммунальных услуг.
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