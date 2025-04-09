Гетманцев розповів, чи зміниться ціна на газ для населення — Finance.ua

Гетманцев розповів, чи зміниться ціна на газ для населення Сьогодні 15:48 — Особисті фінанси

Гетманцев розповів, чи зміниться ціна на газ для населення

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») повідомив , що ціни на газ для населення залишаються без змін до 1 жовтня.

Як зазначив Гетманцев, ПСО на ринку природного газу продовжено на неопалювальний сезон.

Термін покладання спеціальних обов’язків, який завершувався 30 квітня, продовжено до 31 жовтня 2025 року.

Це означає, що ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» реалізовуватиме за спеціальними цінами до кінця жовтня природний газ постачальникам природного газу в обсягах, необхідних побутовим споживачам, а також операторам газорозподільних систем (у розмірі нормативних, понаднормованих втрат та виробничо-технологічних витрат, втрат, зумовлених воєнними діями та понесених у зв’язку із запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій).

До переліку суб’єктів, на які покладається зобов’язання щодо продажу газу НАК «Нафтогаз України» для формування з нього ресурсу для забезпечення побутових споживачів, операторів газорозподільних систем, виробників електричної енергії і виробників теплової енергії, додано контрольоване державою ПАТ «Укрнафта».

Гетманцев повідомив, що ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» у неопалювальний період постачатиме газ суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, за такими цінами за 1000 куб. метрів газу:

для теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі — 18 тис. гривень (з урахуванням ПДВ);

для теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію в конденсаційному циклі — 14 тис. гривень (з урахуванням ПДВ);

для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють виключно електричну енергію — 14 тис. гривень (з урахуванням ПДВ);

для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом — 18 тис. гривень (з урахуванням ПДВ).

Також Гетманцев додав, що ціна на газ на внутрішньому ринку у березні складала майже 17,6 тис. гривень.

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«Через систематичні атаки «налаштованої на мир» росії на газову інфраструктуру України власний видобуток блакитного палива скорочується.

За оцінками експертів, через це до наступного опалювального сезону нам знадобиться імпортувати приблизно 4,5−4,6 млрд. кубометрів газу, а він дорожчий (31 березня на газовому хабі TTF — майже 464 дол. за 1000 куб. м), і самим європейцям його потрібно буде більше, оскільки вони вийшли з опалювального сезону, який завершився, з меншими запасами, ніж з попереднього", — написав Гетманцев.

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