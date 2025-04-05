Україна планує збільшити імпорт газу для внутрішнього споживання — Finance.ua

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Україна планує збільшити імпорт газу для внутрішнього споживання

Енергетика
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Україна планує збільшити імпорт газу для внутрішнього споживання
Україна планує збільшити імпорт газу для внутрішнього споживання, Фото: freepik
Енергетична інфраструктура України серйозно постраждала від атак рф. Щоб покрити внутрішні потреби, влада планує збільшити імпорт газу.
Про це йдеться у Меморандумі з МВФ.
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«На 2025 рік ми плануємо додатковий імпорт газу для внутрішнього споживання в обсязі до 4 млрд кубометрів у межах базового рівня», — йдеться в листі про наміри до керівництва МВФ.
Як зазначили в уряді, додатковий газ може зберігатися нерезидентами в Україні для стратегічних резервів ЄС.
«Нафтогаз» забезпечив додаткове фінансування імпорту газу від ЄБРР та двосторонніх донорів", — зазначається в Меморандумі.

Позиція МВФ

При цьому експерти МВФ зазначають, що триваюча військова агресія росії завдала серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі України інфраструктурі.
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«Незважаючи на активізацію мирних переговорів за сприяння міжнародних партнерів, росія продовжує завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в містах України», — заявили в МВФ.
На початку 2025 року почалася нова хвиля атак на газосховища та місця видобутку газу, що призвело до значних втрат виробничих і розподільчих потужностей.
«Для вирішення проблеми нестачі газу під час опалювального сезону „Нафтогаз“ був змушений імпортувати природний газ», — ідеться в Меморандумі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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