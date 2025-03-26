ЄБРР затвердив позику для «Нафтогазу» до €270 млн для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони — Finance.ua

ЄБРР затвердив позику для «Нафтогазу» до €270 млн для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони Сьогодні 20:40 — Кредит&Депозит

ЄБРР затвердив позику для «Нафтогазу» до €270 млн для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив позику для НАК «Нафтогаз» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до €270 млн. Власний видобуток України міг впасти на 40% після російських ракетних атак по сектору.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ЄБРР затвердив позику для НАК „Нафтогаз“ на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до €270 млн. Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько €140 млн грантів від Уряду Норвегії», — написав Шмигаль.

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За його словами, цей ресурс допоможе Україні накопичити запаси газу в підземних сховищ газу (ПСГ) для проходження наступного опалювального сезону.

Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні, щоб компенсувати падіння видобутку на 40% після російських ракетних атак по сектору, писало агентство Reuters 21 лютого з посиланням на високопоставлене джерело в галузі. До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.

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Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.

Україна цього року може закупити значні обсяги американського скрапленого газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі, заявляв голова «Оператора ГТС України» Дмитро Липпа.

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