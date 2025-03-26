ЄБРР затвердив позику для «Нафтогазу» до €270 млн для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄБРР затвердив позику для «Нафтогазу» до €270 млн для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони

Кредит&Депозит
22
ЄБРР затвердив позику для «Нафтогазу» до €270 млн для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони
ЄБРР затвердив позику для «Нафтогазу» до €270 млн для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив позику для НАК «Нафтогаз» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до €270 млн. Власний видобуток України міг впасти на 40% після російських ракетних атак по сектору.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«Сьогодні ЄБРР затвердив позику для НАК „Нафтогаз“ на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до €270 млн. Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько €140 млн грантів від Уряду Норвегії», — написав Шмигаль.
Читайте також
За його словами, цей ресурс допоможе Україні накопичити запаси газу в підземних сховищ газу (ПСГ) для проходження наступного опалювального сезону.
Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні, щоб компенсувати падіння видобутку на 40% після російських ракетних атак по сектору, писало агентство Reuters 21 лютого з посиланням на високопоставлене джерело в галузі. До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.
Читайте також
Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.
Україна цього року може закупити значні обсяги американського скрапленого газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі, заявляв голова «Оператора ГТС України» Дмитро Липпа.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems