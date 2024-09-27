«Нафтогаз» збільшив прибуток майже в 4 рази в 2024 році — Finance.ua

«Нафтогаз» збільшив прибуток майже в 4 рази в 2024 році Сьогодні 07:34 — Фондовий ринок

«Нафтогаз» збільшив прибуток майже в 4 рази в 2024 році

У першому півріччі 2024 року «Нафтогаз"отримав прибуток, що майже у 4 рази більше порівняно із першим півріччям 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У січні-червні 2024 року «Група Нафтогаз» отримала 24,4 млрд грн чистого консолідованого прибутку.

Повідомляється, що такого результату вдалося досягти насамперед завдяки зростанню доходів від реалізації газу, нафти і нафтопродуктів, а також від послуг з розподілу природного газу.

Огляд фінзвітності Групи провела незалежна міжнародна аудиторська компанія PwC Ukraine.

Крім того, пресслужба Групи Нафтогаз повідомляє, що консолідований операційний прибуток за перше півріччя 2024 року досяг 28,9 млрд грн порівняно із 14 млрд грн за результатами 1 півріччя 2023-го.

Ключовими компаніями, які показали прибуток у першому півріччі 2024 року, є НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна», АТ «Укртранснафта».

Економічна Правда За матеріалами:

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