Мелкий трейдер из-за системной ошибки получил доступ к 650 тыс. евро — Finance.ua
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Мелкий трейдер из-за системной ошибки получил доступ к 650 тыс. евро

Фондовый рынок
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Мелкий трейдер из-за системной ошибки получил доступ к 650 тыс. евро
Мелкий трейдер из-за системной ошибки получил доступ к 650 тыс. евро
Неожиданная удача улыбнулась мелкому торговцу на онлайн-бирже IG. Кругленькая сумма, внезапно появившаяся на его брокерском счету, за несколько часов сделала его миллионером.
Но не на долго, сообщает немецкое деловое издание WirtschaftsWoche.
Немецкий онлайн-трейдер, у которого на счету было 4770 евро, случайно получил в свое распоряжение 650 тысяч евро. В тот день трейдер занимался вкладами в деривативы с использованием брокерских субсчетов.
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Обнаружив на своем счету ничем не обеспеченный капитал, торговец не удержался от соблазна и продолжил размещать средства, которые ему не принадлежат.
Пополнил портфель акциями, криптовалютой, получил доступ к контрактам CFD, опционам, ценным бумагам.
Многие финансовые продукты были с кредитным плечом, что позволило распоряжаться крупными суммами при меньших инвестициях. В один момент объем инвестиций достиг нескольких миллионов евро.
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Через несколько дней торговец сообщил об инциденте своему брокеру, а тот, в свою очередь, уведомил отдел комплаенса IG.
Выяснилось, что ошибочное зачисление денег произошло вследствие программного сбоя после обновления системы. И случившееся было возможно только при использовании нескольких субсчетов, которые трейдеры открывают для торговли различными финансовыми продуктами.
Инцидентом заинтересовалось Федеральное финансовое ведомство (BaFin). Случай будет тщательно изучен.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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