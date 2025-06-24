Мелкий трейдер из-за системной ошибки получил доступ к 650 тыс. евро — Finance.ua

Мелкий трейдер из-за системной ошибки получил доступ к 650 тыс. евро
Неожиданная удача улыбнулась мелкому торговцу на онлайн-бирже IG. Кругленькая сумма, внезапно появившаяся на его брокерском счету, за несколько часов сделала его миллионером.
Но не на долго, сообщает немецкое деловое издание WirtschaftsWoche.
Немецкий онлайн-трейдер, у которого на счету было 4770 евро, случайно получил в свое распоряжение 650 тысяч евро. В тот день трейдер занимался вкладами в деривативы с использованием брокерских субсчетов.
Обнаружив на своем счету ничем не обеспеченный капитал, торговец не удержался от соблазна и продолжил размещать средства, которые ему не принадлежат.
Пополнил портфель акциями, криптовалютой, получил доступ к контрактам CFD, опционам, ценным бумагам.
Многие финансовые продукты были с кредитным плечом, что позволило распоряжаться крупными суммами при меньших инвестициях. В один момент объем инвестиций достиг нескольких миллионов евро.
Через несколько дней торговец сообщил об инциденте своему брокеру, а тот, в свою очередь, уведомил отдел комплаенса IG.
Выяснилось, что ошибочное зачисление денег произошло вследствие программного сбоя после обновления системы. И случившееся было возможно только при использовании нескольких субсчетов, которые трейдеры открывают для торговли различными финансовыми продуктами.
Инцидентом заинтересовалось Федеральное финансовое ведомство (BaFin). Случай будет тщательно изучен.
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