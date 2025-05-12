Искусственный интеллект ведет венчурные инвестиции к рекордам — KPMG Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект ведет венчурные инвестиции к рекордам — KPMG

В первом квартале 2025 года глобальные венчурные инвестиции достигли 126,3 млрд долларов США — это самый высокий показатель за последние 11 кварталов.

Об этом говорится в отчете Venture Pulse от KPMG.

Главным драйвером роста стал искусственный интеллект, в том числе историческое финансирование в размере 40 млрд долларов США для OpenAI.

Однако за этой цифрой скрыта другая динамика: количество сделок в мире уменьшилось до 7551 — самого низкого уровня за последние годы. Это свидетельствует об осторожности инвесторов в большинстве секторов, кроме ИИ.

«Рекордное финансирование в $40 млрд для OpenAI не просто подняло планку венчурных инвестиций — оно стало маркером глобального смещения: искусственный интеллект переходит из фазы „инновации“ в фазу „инфраструктуры“, формируя новую основу для технологической экономики ближайшего десятилетия», — говорит руководитель направления консультационных услуг по вопросам слияний и поглощений KPMG в Украине Илья Сегеда.

США — безусловный лидер

Из 126,3 млрд долларов США, около 72% инвестиций (91,5 млрд долларов США) пришлись на США. Это самый высокий квартальный результат с 2021 года. Основная масса привлечена компаниями, работающими в сфере генеративного ИИ — в частности OpenAI, Anthropic (4,5 млрд долларов США в двух раундах) и Infinite Reality (3 млрд долларов США).

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Однако даже в США количество сделок продолжает сокращаться. В первом квартале заключено 3003 соглашения, что свидетельствует о концентрированной активности вокруг крупных игроков.

Европа: стабильность в неопределенности

Европейский рынок венчурного капитала остался относительно стабильным с общим объемом инвестиций в 18 млрд долларов США, хоть и с самым низким объемом сделок за девять лет — всего 1883. Большие раунды финансирования получили Binance (2 млрд долларов США), Reneo (624 млн долларов США) и Isomorphic Labs. Мощная динамика здесь также демонстрируется ИИ. Британская Synthesia привлекла 180 млн долларов США, а шведская Neko Health — 260 млн долларов США. На фоне политической турбулентности инвесторы предпочитают компании с доказанной бизнес-моделью.

В Великобритании объем венчурных инвестиций снизился в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, несмотря на крупные сделки в секторе здравоохранения, в том числе раунд на 410 млн долларов США от Verdiva Bio. В то же время активизировалась M&A-активность: частные инвесторы, воспользовавшись улучшением ставок, стали активнее заключать сделки, хотя рост объема M&A пока не отражен в стоимости завершенных сделок из-за медленной скорости закрытия и усиленной проверки.

В Германии венчурное финансирование в первом квартале 2025 года выросло, однако количество сделок осталось низким, особенно на стадиях seed и pre-seed, что частично обусловлено осторожностью инвесторов после федеральных выборов в феврале. Самую крупную сделку квартала заключила компания Reneo, которая привлекла 624 млн долларов США на декарбонизацию недвижимости, а общий интерес сохранился в секторах AI, deeptech и оборонных технологий.

Ирландия показала самый сильный квартал венчурных инвестиций за последние годы, в большинстве своем благодаря мегасделкам: 125 млн долларов США привлекла ИИ-компания Tines, по 120 млн долларов США — медтех-компания Fire1 и океаническая платформа Xocean.

В Северной Европе венчурные инвестиции снизились в первом квартале 2025 года, несмотря на сохранение интереса к healthtech и cleantech. Среди ключевых сделок — 260 млн долларов США для шведской Neko Health, 153 млн долларов США для Elvy в сфере устойчивой энергетики и 45,8 млн долларов США для финской Hycamite, занимающейся низкоуглеродистым водородом.

На фоне этих тенденций ключевыми драйверами в Европе остаются скорость выхода на прибыльность и стабильность на фоне растущей тарифной и геополитической неопределенности.

Азия: худший квартал за десятилетие

Азиатско-Тихоокеанский регион зафиксировал самые низкие показатели за последние 10 лет — 12,9 млрд долларов США инвестиций в 2149 сделках. Китай, Индия и Япония продолжают терять динамику, хотя Сингапур стал исключением благодаря раунду в 1,2 млрд долларов США от DayOne.

На фоне снижения активности в регионе все же появляются перспективные ИИ-игроки: китайская Neolix Technologies (138 млн долларов США), австралийская Harrison. ai (111 млн долларов США), гонконгская InSilico Medicine (100 млн долларов США).

Прогноз, что будет дальше

Ожидается, что во втором квартале 2025 инвестиционная активность останется сдержанной за пределами ИИ. Риски геополитических конфликтов, торговых барьеров и неопределенность рынка IPO заставляют инвесторов придерживать деньги.

В то же время ИИ будет продолжать оставаться в фокусе. Возрастающий интерес вызывают индустриальные решения, оборонные технологии и кибербезопасность. Аналитики также прогнозируют всплеск M&A-активности, в том числе среди крупных технологических компаний, желающих успеть скупить ИИ-таланты до нового витка переоценок.

«Несмотря на глобальный рост венчурных инвестиций в первом квартале года и рекордное финансирование ИИ-компаний, в Украине контекст остается сложным: полномасштабная война продолжает создавать высокий уровень рисков для инвесторов и сдерживает приток капитала. Однако именно в такой нестабильности кроется потенциал — украинские стартапы имеют шанс зарекомендовать себя как гибкие, технологически зрелые игроки, способные создавать критически важные ИИ-решения для отраслей на грани: обороны, кибербезопасности, медицины и логистики», — отмечает Сегеда.

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