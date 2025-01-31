CEO «Укрпочты» рассказал, что нужно сделать будущему банку компании, чтобы догнать по количеству клиентов monobank — Finance.ua

CEO «Укрпочты» рассказал, что нужно сделать будущему банку компании, чтобы догнать по количеству клиентов monobank Сегодня 12:40 — Финтех и Карты

CEO «Укрпочты» рассказал, что нужно сделать будущему банку компании, чтобы догнать по количеству клиентов monobank

Запуск «Укрпочта Банка» должен состояться в этом году.

CEO «Укрпочты» Игорь Смилянский рассказал , что нужно сделать будущему банку компании, чтобы догнать по количеству клиентов monobank.

«В настоящее время „Укрпочта“ обслуживает около 6,3 млн уникальных клиентов. Если все они станут и клиентами почтового банка, он сразу попадет в ТОП-5, ведь среди клиентов одного из лидеров рынка — monobank — 7 млн», — сказал он.

Смилянский добавил, что у компании также есть амбиция увеличить долю банка в обслуживании пенсионеров.

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«Пока обслуживаем около 2 млн из 10 млн пенсионеров страны и не могли резко увеличить свое присутствие на направлении, ведь большинство новых пенсионеров, вышедших на пенсию недавно, выбирали банки, которые зачисляют им пенсию на карту», — отметил CEO компании.

Он считает, что «Укрпочта Банк» сможет предоставлять пенсионерам не только услугу по выплатам пенсий, но и предложить удобную оплату коммунальных услуг, кросспродажи. «Пенсионер у нас будет иметь счет, возможность открыть депозит, взять кредит, заказать лекарства, оформить подписку на периодику, приобрести товары, в частности, заказанные посылкой с доставкой на дом», — пояснил топ-менеджер.

«Надувать аппарат банка мы точно не будем, наоборот — будем максимально минимизировать расходную часть. По сути банк будет существовать в цифровом измерении с присутствием офлайн на действующей инфраструктуре «Укрпочты», — подытожил Игорь Смилянский.

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Напомним, что на днях правительство приняло решение о передаче акций Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавших российским олигархам, в Мининфраструктуры с последующей передачей «Укрпочте». Запуск «Укрпочта Банка» должен состояться в течение 2025 года.

Создать почтовый банк в Украине — давняя идея CEO «Укрпочты» Игоря Смилянского. В 2020 году Верховная Рада приняла в первом чтении закон, разрешающий «Укрпочте» предоставлять основные банковские услуги, а в конце 2021 Антимонопольный комитет разрешил компании подать в НБУ документы на приобретение небольшого Альпари Банка за 260 млн грн.

В июне того же года соглашение согласовал Антимонопольный комитет, но в 2023 году НБУ отклонил его из-за «недостатков в документах». В том же году единственный акционер Альпари Банка решил прекратить осуществление финучреждением банковской деятельности без прекращения юридического лица. Такую деятельность банк фактически приостановил 14 мая 2024 года.

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