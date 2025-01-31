CEO «Укрпочты» рассказал, что нужно сделать будущему банку компании, чтобы догнать по количеству клиентов monobank — Finance.ua

CEO «Укрпочты» рассказал, что нужно сделать будущему банку компании, чтобы догнать по количеству клиентов monobank
Запуск «Укрпочта Банка» должен состояться в этом году.
CEO «Укрпочты» Игорь Смилянский рассказал, что нужно сделать будущему банку компании, чтобы догнать по количеству клиентов monobank.
«В настоящее время „Укрпочта“ обслуживает около 6,3 млн уникальных клиентов. Если все они станут и клиентами почтового банка, он сразу попадет в ТОП-5, ведь среди клиентов одного из лидеров рынка — monobank — 7 млн», — сказал он.
Смилянский добавил, что у компании также есть амбиция увеличить долю банка в обслуживании пенсионеров.
«Пока обслуживаем около 2 млн из 10 млн пенсионеров страны и не могли резко увеличить свое присутствие на направлении, ведь большинство новых пенсионеров, вышедших на пенсию недавно, выбирали банки, которые зачисляют им пенсию на карту», — отметил CEO компании.
Он считает, что «Укрпочта Банк» сможет предоставлять пенсионерам не только услугу по выплатам пенсий, но и предложить удобную оплату коммунальных услуг, кросспродажи. «Пенсионер у нас будет иметь счет, возможность открыть депозит, взять кредит, заказать лекарства, оформить подписку на периодику, приобрести товары, в частности, заказанные посылкой с доставкой на дом», — пояснил топ-менеджер.
«Надувать аппарат банка мы точно не будем, наоборот — будем максимально минимизировать расходную часть. По сути банк будет существовать в цифровом измерении с присутствием офлайн на действующей инфраструктуре «Укрпочты», — подытожил Игорь Смилянский.
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Напомним, что на днях правительство приняло решение о передаче акций Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавших российским олигархам, в Мининфраструктуры с последующей передачей «Укрпочте». Запуск «Укрпочта Банка» должен состояться в течение 2025 года.
Создать почтовый банк в Украине — давняя идея CEO «Укрпочты» Игоря Смилянского. В 2020 году Верховная Рада приняла в первом чтении закон, разрешающий «Укрпочте» предоставлять основные банковские услуги, а в конце 2021 Антимонопольный комитет разрешил компании подать в НБУ документы на приобретение небольшого Альпари Банка за 260 млн грн.
В июне того же года соглашение согласовал Антимонопольный комитет, но в 2023 году НБУ отклонил его из-за «недостатков в документах». В том же году единственный акционер Альпари Банка решил прекратить осуществление финучреждением банковской деятельности без прекращения юридического лица. Такую деятельность банк фактически приостановил 14 мая 2024 года.
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