«Укрпочта» ускорит доставку посылок — Finance.ua

«Укрпочта» ускорит доставку посылок Сегодня 09:32 — Личные финансы

«Укрпочта» ускорит доставку посылок

«Укрпочта» с 3 февраля сократит сроки доставки посылок по Украине до одного дня благодаря переходу к обработке отправлений в автоматизированном формате.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, уже со следующего понедельника, 3 февраля, процесс автоматизации будет окончательно завершен и 100% посылок «Укрпочта» будет обрабатывать на роботизированных линиях.

«Доставка, как мы и обещали, будет происходить на следующий день», — заметил Смелянский.

Он рассказал, что в процессы автоматизации сортировочных центров «Укрпочта» инвестировала в 2024 году 1 млрд грн собственных средств.

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«В 2024 году в автоматизацию было инвестировано более 1 млрд грн собственных средств. Мы израсходовали их на приобретение оборудования у отечественных производителей», — отметил гендиректор «Укрпочты».

Напомним, с 1 января 2025 года «Укрпочта» кардинально изменила подход к тарификации пересылки внутренних посылок. Стоимость отправки будет зависеть не от веса, а от объема коробки, в которую упакована посылка.

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Также «Укрпочта» в связи с переходом на автоматизированную сортировку обновила стандарты упаковки для отправок.

В прошлом году «Укрпочта» расширила сеть своих логистических комплексов. Автоматические сортировочные центры заработали в Ивано-Франковске, Львове, Луцке, Мукачево и Ровно.

Діло По материалам:

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