«Укрпочта» вводит новые тарифы на доставку посылок — Finance.ua

«Укрпочта» вводит новые тарифы на доставку посылок Сегодня 12:03 — Личные финансы

«Укрпочта» вводит новые тарифы на доставку посылок

Компания «Укрпочта» пересмотрела тарифы в сторону повышения. Кроме того, стоимость посылок будет зависеть не от веса, а от объема.

Об этом заявил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Facebook.

С 1 января 2025 года Укрпочта вводит новые тарифы на доставку посылок. Но это будут не простые тарифы. Впервые в истории Укрпочты (а скорее всего и Украины) мы отказываемся от тарифов, которые зависят от веса. Тариф будет зависеть исключительно от объема. Как это происходит у лидеров мирового рынка, таких как FedEx или UPS. Внимание — не от объемного веса, а только от объема", — написал Смелянский.

Он назвал преимущества таких тарифов:

Доступность. «Да, мы просмотрели часть тарифов, но самый низкий тариф останется без изменений, а остальные остаются самыми доступными на рынке и дают выбор клиенту, что именно ему нужно: кому надо быстрее, сможет отправить тарифом „Приоритетный“, а кому нужно сэкономить (вплоть до 50%+ к ценам конкурентов), может воспользоваться тарифом „Базовый“», — рассказал гендиректор компании.

Удобство. «Не знаю, как у Вас, а у меня дома нет весов. Более того, я постоянно слышу, как меняется вес на посылку после добавления упаковочного материала и как растет цена. Теперь у нас всего этого не будет. Цена фиксированная и ее легко посчитать с нашими коробками (цены на которые будут вдвое дешевле конкурентов, а пакеты бесплатно) или своими, здесь вам потребуется только линейка. Думаю, она у вас точно есть», — добавил он.

Честность. «Часто вижу в комментариях в соцсетях или роликах в Инсте и ТикТоке недовольство клиентов, которые должны за посылку в 3 кг платить как за 10 или за посылку в 11 кг платить как за 30 кг. Так что, во-первых, у нас не будет кг, а во-вторых, у нас будет 8 размеров по тарифам. Поэтому платите только за тот объем, который отправляете», — объяснил Смелянский.

По его словам, при отправке нужно будет указывать вес.

«Первое, для контроля целостности посылки, проще, чтобы ничего не украли. Второе, я понимаю, что кто-то может отправить гири. Это же первое, что все спрашивают, когда я говорю, что мы отказываемся от веса. Итак, чтобы гири не упали на новогодние игрушки, мы будем использовать вес в операционных процессах. Конечно, эти изменения связаны с тем, что Укрпочта заканчивает переход на 100% сортировки посылок роботизированными линиями, поэтому и доставка, и качество доставки будет значительно лучше. А чтобы это произошло скорее — переходим на стандартизированную упаковку», — рассказал директор «Укрпочты».

Он добавил, что также можно будет отправить что-нибудь нестандартное, но нужно будет доплатить 50 гривен за ручную обработку отправки.

«Несколько подробнее о тарифах, новом мобильном приложении, программе лояльности для клиентов и еще о многом новом и интересном чуть позже, потому что сейчас всем точно есть чем заняться перед Рождеством и Новым Годом», — подытожил он.

Напомним, с 1 октября 2024 года Укрпочта из-за изменений в Налоговом кодексе Украины по-новому начала продавать почтовые марки, маркированные конверты и открытки — они облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

С 11 ноября «Укрпочта» не принимает посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна.

«Укрпочта» не будет работать 1 января 2025 года, несмотря на то, что в Украине этот день является обычным рабочим.

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