В Украине будет создан почтовый банк: правительство передает PIN Банк в распоряжение Укрпочты — Finance.ua

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В Украине будет создан почтовый банк: правительство передает PIN Банк в распоряжение Укрпочты

Казна и Политика
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В Украине будет создан почтовый банк: правительство передает PIN Банк в распоряжение Укрпочты
В Украине будет создан почтовый банк: правительство передает PIN Банк в распоряжение Укрпочты
Правительство передало акции Первого инвестиционного банка, которые ранее принадлежали российским олигархам, Министерству развития громад и территорий с последующей передачей Укрпочте.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров.
«Таким образом, создаем почтовый банк. В распоряжении Укрпочты есть отделения во всех уголках страны, поэтому это откроет новые возможности украинцам, которые не пользуются цифровыми инструментами», — подчеркнул глава правительства.
Он отметил, что получение пособия, социальных льгот, заказ товаров и лекарств станет проще, ведь все эти услуги будут в пешей доступности.
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Кроме того, вышеупомянутым решением государство в течение следующих 3−4 лет сэкономит до 5 млрд грн, которые будут направлены на финансирование приоритетных статей бюджета.
Напомним, в середине декабря 2023 года гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил о сохранении заинтересованности в передаче ей акций PINbank, перешедшего в собственность государства в рамках исполнения санкций. Тогда против этого выступал Нацбанк.
Также Украина согласовала с МВФ создание специальных банков, которые могут быть привязаны к почтовой инфраструктуре. По мнению Смелянского, экономический эффект от передачи банка «Укрпочте» составит в среднем 2,5 млрд грн в год, а 100% граждан в течение четырех месяцев получат доступ к банковским услугам.
В сентябре прошлого года в Верховную Раду Украины подали законопроект № 12 044 о решении вопроса финансовой инклюзии, который открывает путь к началу работы почтового банка.
«Укрпочта» пыталась приобрести или получить другим способом акции трех украинских банков, начиная с ноября 2021 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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