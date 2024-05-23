Конфискованный PINbank продадут — Finance.ua

Конфискованный PINbank продадут Сегодня 07:49 — Фондовый рынок

Конфискованный PINbank продадут

Фонд госимущества начал подготовку к приватизации национализированного PINbank.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль в интервью Forbes.

В феврале Коваль заявлял, что банк не планировался к приватизации, но сейчас планы поменялись.

«Актив, переданный нам, стабилизирован. Текущий менеджмент — качественный и проукраински настроенный. У этого банка нет значительного кредитного портфеля, он небольшой, удобный для приватизации», — заявил глава ФГИ.

Читайте также: Когда и зачем национализировали банки в Украине

Коваль добавил, что в середине июля должно состояться общее собрание банка, будет сформирован наблюдательный совет, и через несколько месяцев банк планируется выставить на продажу.

«Мы готовим банк к приватизации. Если будет принято решение о передаче банка Укрпочте или другой организации, мы это решение выполним. Пока мы движемся в направлении приватизации», — сказал Коваль.

Напомним, что 27 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к россиянину Евгению Гиннеру и взыскал в доход государства его активы, в том числе 20 444 834 простых именных акций PINbank, что составляет 88,89% уставного капитала. 18 января 2024 г. банк получил от Национального депозитария обновленный реестр акционеров, согласно которому собственником акций теперь является государство в лице Фонда госимущества.

Укрпочта выразила желание получить PINbank для создания почтового банка, но в июле 2023 года первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что регулятор выступает за ликвидацию банка, поскольку создание почтового банка на его основе может серьезно поколебать финансовую стабильность.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.