Конфискованный PINbank продадут — Finance.ua

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Конфискованный PINbank продадут

Фондовый рынок
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Конфискованный PINbank продадут
Конфискованный PINbank продадут
Фонд госимущества начал подготовку к приватизации национализированного PINbank.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль в интервью Forbes.
В феврале Коваль заявлял, что банк не планировался к приватизации, но сейчас планы поменялись.
«Актив, переданный нам, стабилизирован. Текущий менеджмент — качественный и проукраински настроенный. У этого банка нет значительного кредитного портфеля, он небольшой, удобный для приватизации», — заявил глава ФГИ.

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Коваль добавил, что в середине июля должно состояться общее собрание банка, будет сформирован наблюдательный совет, и через несколько месяцев банк планируется выставить на продажу.
«Мы готовим банк к приватизации. Если будет принято решение о передаче банка Укрпочте или другой организации, мы это решение выполним. Пока мы движемся в направлении приватизации», — сказал Коваль.

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Напомним, что 27 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к россиянину Евгению Гиннеру и взыскал в доход государства его активы, в том числе 20 444 834 простых именных акций PINbank, что составляет 88,89% уставного капитала. 18 января 2024 г. банк получил от Национального депозитария обновленный реестр акционеров, согласно которому собственником акций теперь является государство в лице Фонда госимущества.
Укрпочта выразила желание получить PINbank для создания почтового банка, но в июле 2023 года первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что регулятор выступает за ликвидацию банка, поскольку создание почтового банка на его основе может серьезно поколебать финансовую стабильность.
По материалам:
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