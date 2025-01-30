«Укрпочта» выкупит акции PinBank у миноритарных акционеров — Finance.ua

«Укрпочта» выкупит акции PinBank у миноритарных акционеров
АО «Укрпочта» после передачи ему акций Первого инвестиционного банка (PinBank) предложит миноритарным акционерам, владеющим около 12% акций, процедуру выкупа, а в случае отказа «размоет» их долю до 5%, применив процедуру принудительного выкупа.
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Предстоит консолидировать оставшиеся 12% акций банка, которые сейчас принадлежат миноритарным акционерам», — сказал он.
По его словам, к оценке текущей капитализации банка будет привлечен независимый оценщик и таким образом будет определена рыночная цена пакетов, принадлежащих миноритарным акционерам.
«Именно такую сумму мы будем им предлагать. Безусловно, их право — согласиться или отказаться. В случае, если они откажутся, у „Укрпочты“ как мажоритарного акционера банка будет возможность принять решение об увеличении капитала банка. Соответственно, судьба миноритарных акционеров может быть „размыта“ до почти 5%. Это позволит применить процедуру принудительного выкупа акций. Поэтому наш план достаточно четкий и необратимый», — пояснил Смелянский.
Он также рассказал, что на первом этапе интеграции банка в структуру «Укрпочты» будут проведены операционный и ІТ-аудиты, сформирован наблюдательный совет и команда «Укрпочта Банка».
«Уже сейчас есть понимание, что нужно будет инвестировать в создание современных и надежных ІТ-систем банка. Также должны быть выполнены подготовительные работы в „Укрпочте“ для интеграции банка в существующую инфраструктуру. Нужно сформировать команду, и, объективно, для выполнения такого круга задач, которые мы ставим, нужна новая команда», — сказал Смелянский.
Напомним, правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, Министерству развития громадн и территорий с последующей передачей Укрпочте.
В НБУ прокомментировали передачу Укрпочте контрольного пакета акций АО Первый инвестиционный банк (PINbank): любой переход права собственности на банк должен происходить после официального одобрения этого процесса Нацбанком.
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