Смилянский рассказал, когда появятся первые почтоматы «Укрпочты» — Finance.ua
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Смилянский рассказал, когда появятся первые почтоматы «Укрпочты»

Личные финансы
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Смилянский рассказал, когда появятся первые почтоматы «Укрпочты»
Смилянский рассказал, когда появятся первые почтоматы «Укрпочты»
Первые почтоматы «Укрпочты» в Киеве и Одессе могут появиться уже в январе-марте 2025 года.
Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский в эфире телемарафона.
«Почтоматы появятся, появятся в двух городах — это Киев и Одесса в течение первого квартала. Готовим много новинок — это и мобильное приложение новое, и доставка на следующий день, открытие нового международного сортировочного центра», — сказал Смилянский.
С 1 января 2025 года Укрпочта переходит на тарификацию посылок исключительно по объему, отказываясь от веса. Новая система будет включать 8 размеров тарифов, сохраняя самый низкий тариф без изменений.
«Укрпочта» в 2024 году увеличила количество международных отправлений на 41% по сравнению с показателем 2023 года — до 36 млн отправлений в экспортном и импортном направлении.
По материалам:
УНН
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