«Укрпочта» будет сотрудничать с Temu для ускорения доставки — Finance.ua

«Укрпочта» будет сотрудничать с Temu для ускорения доставки
Национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» начинает стратегическое партнерство с популярным среди украинцев китайским маркетплейсом Temu.
Об этом сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в Facebook.
«После пилотного проекта, в течение которого Укрпочта доставила более 1,5 млн посылок с известного китайского маркетплейса Temu (и не просто доставила, а растаможила и доставила в пиковый период более 80% отправлений за 3 дня и меньше), Укрпочта и Temu объявляют о начале стратегического партнерства», — написал он.
Читайте также: А знали ли вы это о Temu?
В течение 1 квартала 2025 года «Укрпочта» планирует открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок и задала планку доставлять более 90% посылок за 1−2 дня с момента пересечения границы Украины.
«Уверен, что это нравится многим нашим клиентам. Тем более совсем скоро все отправления можно будет отслеживать в новом мобильном приложении», — отметил Смилянский.
По его словам, «Укрпочта» является лидером рынка не только экспортных посылок с долей >50%. Компания впереди и в доставке посылок из Китая (более 60% отправлений).
Поделиться новостью