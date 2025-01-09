«Укрпочта» будет сотрудничать с Temu для ускорения доставки — Finance.ua

«Укрпочта» будет сотрудничать с Temu для ускорения доставки Сегодня 13:31

«Укрпочта» будет сотрудничать с Temu для ускорения доставки

Национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» начинает стратегическое партнерство с популярным среди украинцев китайским маркетплейсом Temu.

Об этом сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в Facebook.

«После пилотного проекта, в течение которого Укрпочта доставила более 1,5 млн посылок с известного китайского маркетплейса Temu (и не просто доставила, а растаможила и доставила в пиковый период более 80% отправлений за 3 дня и меньше), Укрпочта и Temu объявляют о начале стратегического партнерства», — написал он.

В течение 1 квартала 2025 года «Укрпочта» планирует открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок и задала планку доставлять более 90% посылок за 1−2 дня с момента пересечения границы Украины.

«Уверен, что это нравится многим нашим клиентам. Тем более совсем скоро все отправления можно будет отслеживать в новом мобильном приложении», — отметил Смилянский.

По его словам, «Укрпочта» является лидером рынка не только экспортных посылок с долей >50%. Компания впереди и в доставке посылок из Китая (более 60% отправлений).

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