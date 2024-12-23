Сколько почтальонов работает в Укрпочте и какова средняя зарплата в компании — Finance.ua
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Сколько почтальонов работает в Укрпочте и какова средняя зарплата в компании

Личные финансы
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Чистый доход Укрпочты за 9 месяцев увеличился на 12,3% или на 1,027 млрд гривен, до 9,39 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в квартальной отчетности компании.
За 9 месяцев 2024 года Укрпочта сократила убыток на 4,9%, или на 29,2 млн гривен, до 565,6 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Отдельно за 3-й квартал 2024 года (июль-сентябрь) результаты компании таковы: убыток 137,5 млн гривен, чистый доход 3,2 млрд гривен (это на 4,7% меньше плана, хотя и на 15,7% больше, чем за 3 квартал прошлого года), а показатель EBITDA составил 298,6 млн гривен.
«Невыполнение плана доходов связано с тем, что на территориях, где ведутся боевые действия, и на временно оккупированных территориях общество не имело возможности предоставлять услуги в полном объеме, — говорится в отчетности. — В то же время, по ряду основных услуг наблюдается увеличение, что позволило обеспечить рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».
За 3-й квартал 2024 года Укрпочта приняла внутренние и международные отправления в количестве 20,6 млн единиц письменной корреспонденции, 11,3 млн посылок и 21,7 млн ​​платежей.
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Среднесписочная численность штатных работников за 3 квартал 2024 года Укрпочты составляет 30,2 тыс., в том числе операторы почтовой связи — 6 117 человек, почтальоны — 6 032 человека.
А средняя заработная плата штатного работника — 17,1 тыс. гривен.
Напомним, в 2023 году Укрпочта снизила убыток на 37% до 796 млн гривен и увеличив доход на 12% до 11,6 млрд гривен по сравнению с 2022 годом.
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По материалам:
НВ
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