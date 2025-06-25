Санаторий «Жовтень»: почему АРМА отклонила первого участника конкурса на управление активом — Finance.ua

Санаторий «Жовтень»: почему АРМА отклонила первого участника конкурса на управление активом Сегодня 14:23 — Фондовый рынок

Санаторий «Жовтень»: почему АРМА отклонила первого участника конкурса на управление активом

АРМА завершило проверку тендерной документации в части технической спецификации ООО «Компания Константа 2020» — одного из участников конкурса на отбор управляющего арестованным имущественным комплексом санатория «Жовтень».

По результатам всестороннего анализа представленных материалов Агентством принято решение об отклонении ООО «Компания Константа 2020» из-за несоответствия технической спецификации тендерного предложения требованиям конкурса.

В чем дело

Выявлены существенные нарушения, которые делают невозможным участие компании в процедуре отбора управляющего.

АРМА отмечает: допуск к управлению активами государства возможен исключительно для добропорядочных, профессиональных и незаангажированных субъектов.

Никакие компании, которые демонстрируют низкую прозрачность, имеют связи с неблагочестивыми практиками или связаны со страной-агрессором, не получат возможности управлять активами, находящимися под арестом. В настоящее время идет проверка документации второго участника конкурса.

Ранее Национальное агентство по розыску и менеджменту активов приступило к отбору на Prozorro управляющего для санатория «Жовтень», расположенного в престижном районе Конча-Заспа на Столичном шоссе.

Справка Finance.ua:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) успешно списало более 9 миллионов гривен с банковских счетов депутата городского совета, подозреваемого в ряде тяжких преступлений. Средства теперь будут работать на экономику Украины.

АРМА реализует партии арестованной стеклянной продукции, принадлежащей ООО «Торговый дом «Гомельстекло-Украина». Активы реализуются через систему Прозорро. Продажи в рамках четырех открытых онлайн-аукционов, назначенных на 10 мая 2025 года.

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