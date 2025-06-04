Санаторий «Жовтень» оценен более чем в 60 млн грн и выставлен на торги (фото) — Finance.ua
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Санаторий «Жовтень» оценен более чем в 60 млн грн и выставлен на торги (фото)

Фондовый рынок
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Санаторий «Жовтень» оценен более чем в 60 млн грн и выставлен на торги (фото)
Санаторий «Жовтень» оценен более чем в 60 млн грн и выставлен на торги (фото)
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов приступило к отбору на Prozorro управляющего для санатория «Жовтень», расположенного в престижном районе Конча-Заспа на Столичном шоссе.
Об этом сообщает АРМА.
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Описание
Общая площадь имущественного комплекса санатория «Жовтень» — 22 762,90 м2, он расположен на обширной территории в живописной местности, что обеспечивает его высокую инвестиционную привлекательность.
Рыночная стоимость
Имущественный комплекс санаторий «Жовтень» согласно официальному отчету об оценке составляет 60 757 000 грн.
Напомним, санаторий «Жовтень», как и другие активы Федерации профсоюзов Украины, был арестован и передан в АРМА для проведения прозрачного отбора управляющего. Это часть системной работы агентства по эффективному управлению имуществом, которое десятилетиями финансировалось за счет взносов украинских граждан.
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Открытый конкурс состоится на платформе Prozorro, гарантирующей максимальную прозрачность и конкуренцию между потенциальными управляющими.
По условиям будущего договора, управляющий будет ежемесячно перечислять в Государственный бюджет Украины установленный значительный процент от доходов, полученных от управления арестованным активом.
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Договор также содержит обязательную норму минимального ежемесячного гарантийного платежа, который управляющий обязан уплачивать из собственных средств при отсутствии или недостаточности доходов от управления активом.
По материалам:
Finance.ua
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