АРМА разыскало и списало более 9 млн грн со счетов депутата-подозреваемого в пользу государства — Finance.ua

АРМА разыскало и списало более 9 млн грн со счетов депутата-подозреваемого в пользу государства Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

АРМА разыскало и списало более 9 млн грн со счетов депутата-подозреваемого в пользу государства

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) успешно списало свыше 9 миллионов гривен с банковских счетов депутата городского совета, подозреваемого в ряде тяжких преступлений. Средства теперь будут работать на экономику Украины.

Об этом сообщает АРМА

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Благодаря эффективной работе АРМА, арестованные средства были обнаружены по обращению следователя Службы безопасности Украины и полностью переведены на депозитные счета Агентства. Подозреваемый депутат обвиняется в вымогательстве, похищении людей, незаконном завладении транспортными средствами, незаконном обращении с оружием и декларировании недостоверной информации.

Это уже не первый успех по этому делу — ранее АРМА в рамках этого дела было принято и размещено на депозите 3,5 миллиона гривен наличных средств.

В совокупности 12,5 миллиона гривен теперь активно работают на поддержку экономики Украины в условиях военного положения.

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Денежные средства, размещенные на депозитных счетах АРМА, не просто хранятся, а приносят дополнительный доход для государства в виде банковских процентов, что особенно важно в условиях войны.

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