Санаторій «Жовтень» оцінено у понад 60 млн грн і виставлено на торги (фото) — Finance.ua
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Санаторій «Жовтень» оцінено у понад 60 млн грн і виставлено на торги (фото)

Фондовий ринок
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Санаторій «Жовтень» оцінено у понад 60 млн грн і виставлено на торги (фото)
Санаторій «Жовтень» оцінено у понад 60 млн грн і виставлено на торги (фото)
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало на Prozorro відбір управителя для санаторію «Жовтень», розташованого в престижному районі Конча-Заспа на Столичному шосе.
Про це повдомляє АРМА.
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Опис
Майновий комплекс санаторію «Жовтень» має загальну площу 22 762,90 м² та розташований на великій території в мальовничій місцевості, що забезпечує його високу інвестиційну привабливість.
Ринкова вартість
Майновий комплекс санаторій «Жовтень» згідно з офіційним звітом про оцінку становить 60 757 000 грн.
Нагадаємо, санаторій «Жовтень», як і інші активи Федерації профспілок України, було арештовано та передано до АРМА для проведення прозорого відбору управителя. Це частина системної роботи агентства щодо ефективного управління майном, яке десятиліттями фінансувалося за рахунок внесків українських громадян.
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Відкритий конкурс відбудеться на платформі Prozorro, що гарантує максимальну прозорість та конкуренцію між потенційними управителями.
За умовами майбутнього договору, управитель щомісячно перераховуватиме до Державного бюджету України встановлений значний відсоток від доходів, отриманих від управління арештованим активом.
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Договір також містить обов’язкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, який управитель зобов’язаний сплачувати з власних коштів при відсутності чи недостатності доходів від управління активом.
За матеріалами:
Finance.ua
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