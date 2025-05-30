Комітет Ради підтримав проєкт закону про АРМА, який ставить під загрозу відносини з ЄС — Finance.ua

Комітет Ради підтримав проєкт закону про АРМА, який ставить під загрозу відносини з ЄС
Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт щодо АРМА, який отримав різку критику від антикорупційних органів як такий, що загрожує антикорупційній реформі і несе загрозу для виконання Україною зобов’язань перед ЄС.
Як пише «ТСН», проєкт закону був підтриманий 28 травня 2025 року в режимі відеоконференції на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики під головуванням голови Комітету Анастасії Радіної.
Вона ж і є співавторкою цього проєкту № 12374-д.
Затверджений комітетом законопроєкт є альтернативним до урядового проєкту закону і раніше був різко розкритикований представниками Офісу генерального прокурора, САП, НАЗК та Антимонопольним комітетом.
Проєкт закону, за твердженням представників антикорупційних органів, містить масу ризиків і загрожує виконанню зобов’язань України перед Європейським Союзом.
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