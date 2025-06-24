Apple исправила недостатки интерфейса iOS 26 (подробности) — Finance.ua
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Apple исправила недостатки интерфейса iOS 26 (подробности)

Фондовый рынок
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Apple исправила недостатки интерфейса iOS 26 (подробности)
Apple исправила недостатки интерфейса iOS 26 (подробности)
Apple быстро решила одну из самых больших жалоб первой бета-версии разработчиков iOS 26: контрастность Центра управления.
В бета-версии 2, выпущенной ранее, Apple настроила ее для лучшей видимости. Об этом сообщает 9to5ma.
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Когда Apple представила новый интерфейс Центра управления на WWDC25, общее направление дизайна выглядело многообещающим благодаря более широкому обновлению интерфейса Liquid Glass. Но была одна очевидная проблема удобства использования: контрастность.
В бета-версии 1 многие отмечали, что открытие Центра управления часто визуально сливало его с находящимся за ним интерфейсом. Эффект наложения был недостаточно сильным, что затрудняло чтение ползунков, переключателей и кнопок, особенно на более светлом или более детальном фоне, что некоторые воспринимали как осуждение всей концепции жидкого стекла.
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Это меняется с выпуском iOS 26 beta 2.
Как теперь
Обновленная сборка теперь применяет заметно более сильный эффект затемнения и размытия фона, когда активен Центр управления. Это делает наложение гораздо более четким, улучшая как читабельность, так и удобство использования. Быстрые переключатели, элементы управления медиа и виджеты лучше выделяются на приглушенном фоне.
Apple исправила недостатки интерфейса iOS 26 (подробности)
Это небольшое, но важное обновление, показывающее, что Apple работает над усовершенствованием iOS 26 перед публичной бета-версией, которая ожидается в следующем месяце.
В любом случае, конечный результат одинаковый: более читабельный и удобный Центр управления в iOS 26.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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