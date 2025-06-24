Apple исправила недостатки интерфейса iOS 26 (подробности) — Finance.ua

Apple исправила недостатки интерфейса iOS 26 (подробности) Сегодня 18:23 — Фондовый рынок

Apple исправила недостатки интерфейса iOS 26 (подробности)

Apple быстро решила одну из самых больших жалоб первой бета-версии разработчиков iOS 26: контрастность Центра управления.

В бета-версии 2, выпущенной ранее, Apple настроила ее для лучшей видимости. Об этом сообщает 9to5ma

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Когда Apple представила новый интерфейс Центра управления на WWDC25, общее направление дизайна выглядело многообещающим благодаря более широкому обновлению интерфейса Liquid Glass. Но была одна очевидная проблема удобства использования: контрастность.

В бета-версии 1 многие отмечали, что открытие Центра управления часто визуально сливало его с находящимся за ним интерфейсом. Эффект наложения был недостаточно сильным, что затрудняло чтение ползунков, переключателей и кнопок, особенно на более светлом или более детальном фоне, что некоторые воспринимали как осуждение всей концепции жидкого стекла.

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Это меняется с выпуском iOS 26 beta 2.

Как теперь

Обновленная сборка теперь применяет заметно более сильный эффект затемнения и размытия фона, когда активен Центр управления. Это делает наложение гораздо более четким, улучшая как читабельность, так и удобство использования. Быстрые переключатели, элементы управления медиа и виджеты лучше выделяются на приглушенном фоне.

Это небольшое, но важное обновление, показывающее, что Apple работает над усовершенствованием iOS 26 перед публичной бета-версией, которая ожидается в следующем месяце.

В любом случае, конечный результат одинаковый: более читабельный и удобный Центр управления в iOS 26.

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