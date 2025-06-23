Apple намерена использовать ИИ для разработки собственных чипов — Finance.ua
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Apple намерена использовать ИИ для разработки собственных чипов

Технологии&Авто
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Apple намерена использовать ИИ для разработки собственных чипов
Apple намерена использовать ИИ для разработки собственных чипов
Корпорация Apple рассматривает возможность внедрения генеративного искусственного интеллекта в процессы проектирования собственных микросхем, лежащих в основе iPhone, Mac и Vision Pro.
Об этом сообщил старший вице-президент по аппаратным технологиям компании Джонни Сроуджи во время награждения в бельгийском исследовательском центре Imec, пишет Reuters.
Топ-менеджер подчеркнул, что успех Apple в создании чипов — от A4 до последних моделей — во многом связан с применением передовых инструментов автоматизации проектирования (EDA). Теперь компания делает ставку на ИИ как способ увеличить объем проектных задач при меньших временных затратах.
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На рынке EDA-дизайна доминируют фирмы Cadence и Synopsys — оба игрока активно внедряют ИИ в свои продукты. По словам Сроуджи, именно такие партнеры критически важны для поддержки сложных инициатив Apple в сфере чипов.
Компания видит в генеративных методах ИИ «огромный потенциал» повышения производительности в области микросхем. Это особенно актуально в условиях растущей сложности систем и растущего спроса на кастомные решения, отметил представитель корпорации.
Кроме того, топ-менеджер напомнил, что в 2020 году Apple решилась на кардинальный шаг и перешла от процессоров Intel к собственным ARM-чипам в линейке Mac.
При этом компания якобы заведомо отказалась от плана «Б» — если бы переход провалился, у Apple не было резервной стратегии. Это решение сопровождалось масштабной перестройкой всей программной инфраструктуры, подчеркнул вице-президент корпорации.
«Мы пошли ва-банк. Не было запасного плана», — заявил Сроуджи.
Он добавил, что именно такие стратегические риски позволяют Apple оставаться технологическим лидером.
По материалам:
incrypted
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